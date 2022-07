Toyota Urban Cruiser Hyryder आज भारत में एंट्री करने जा रही है। अपकमिंग टोयोटा SUV में नए पावरट्रेन के साथ एडवांस फीचर्स की भरमार होगी। भारतीय बाजार में Hyyder का मुकाबला Hyundai Creta, Tata Harrier, MG Hector जैसी SUVs से होगा। Also Read - Upcoming Cars: Toyota HyRyder से लेकर Belta तक, भारत में जल्द लॉन्च होंगी टोयोटा की ये 5 कारें, देखें तस्वीरें

अब तक, कंपनी ने Urban Cruiser Hyryder की डिटेल्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया है, सिर्फ ऑफिशियल टीजर के जरिए ही इसके बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग SUV हुंडई क्रेटा से दिखने में बड़ी होगी। इसकी लंबाई लगभग 4.3 मीटर हो सकती है। Also Read - Hyundai Creta को टक्कर देने आ रही New Maruti Vitara! जानें कब होगी लॉन्च

Toyota Urban Cruiser Hyryder को कोडनेम D22 के तौर पर भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक बड़ा केबिन दिया जा सकता है। कार में ढेरों फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसकी फीचर लिस्ट में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बहुत कुछ शामिल होगा।

टोयोटा ने एक टीजर वीडियो में भी पुष्टि की है कि आने वाली Hyyder SUV, AWD फीचर के साथ आएगी। इस सेगमेंट में यह फीचर देने वाली यह इकलौती एसयूवी होगी।

Want to go where your heart takes you? Get there comfortably with All-wheel Drive. It’s #HYTime #ComingSoon

.

.#ToyotaIndia #Toyota #Hybrid #Hybridlife pic.twitter.com/pVMPKexMBo

— Toyota India (@Toyota_India) June 28, 2022