टोयोटा अर्बन क्रूजर (Toyota Urban Cruiser) Global NCAP के क्रैश टेस्ट से गुजरने वाली लेटेस्ट कारों में से एक है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की है। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कार ने 3 स्टार स्कोर किया है। क्रूजर के अलावा Hyundai Creta और नई i20 भी NCAP क्रैश टेस्ट में शामिल हुई हैं। इन दोनों कारों को 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

ग्लोबल NCAP ने 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टोयोटा अर्बन क्रूजर का फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट किया। इस दौरान सबकॉम्पैक्ट एसयूवी ने एडल्ट सेफ्टी 17 में से 13.52 नंबर हासिल किए हैं। टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन की सेफ्टी को अच्छा माना गया। वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इसे 49 में से 36.68 नंबर मिले हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर के बेस ट्रिम का टेस्ट किया गया और इसका वजन 1324 किलोग्राम था। सेफ्टी के मामले में टोयोटा अर्बन क्रूजर में ड्यूल एयरबैग, ABS, फ्रंट सीटबेल्ट प्रीटेंशनर और ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, एसयूवी का केवल फ्रंटल ऑफसेट के लिए क्रैश टेस्ट किया गया है। साइड इफेक्ट के लिए इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है।

Hyundai Creta और Hyundai i20 दोनों कारों ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में 3 स्टार हासिल किए हैं। i20 ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 17 में से 8.84 नंबर और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 49 में से 36.89 नंबर हासिल किए हैं। i20 में स्टैंडर्ड फॉर्म में ISOFIX एंकरेज मिलते हैं। वहीं Creta का स्कोर i20 से कम है। कार को एडल्ट सेफ्टी में 8 और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 28.29 पॉइंट मिले हैं।

क्रेटा में स्टैंडर्ड फॉर्म में EBD के साथ ड्यूल एयरबैग और ABS की सुविधा मिलती है। साइड और कर्टेन एयरबैग केवल टॉप-स्पेक SX (O) वेरिएंट पर उपलब्ध हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर डिस्क ब्रेक फीचर SX एग्जीक्यूटिव ट्रिम से मिलते हैं।

Four stars for @Toyota_India Urban Cruiser & three for @HyundaiIndia Creta & i20 in second round of #SaferCarsForIndia crash tests results.

Read the full story here: https://t.co/Eymi8ytfAK#MissionZero2050 pic.twitter.com/VisEOHfDzk

— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) April 12, 2022