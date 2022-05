Triumph Motorcycle भारत में 24 मई, 2022 को नई Triumph Tiger 1200 एडवेंचर टूरर लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की घोषणा की है। नई Triumph Tiger 1200 ADV सेगमेंट में मेकर की खास पेशकश है। लॉन्च होने के बाद यह Ducati Multistrada V4 और BMW R 1250 GS जैसी बाइक्स को टक्कर देगी। Also Read - Honda Prologue electric SUV: होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV की दिखी झलक, जानें क्या होगा खास

टाइगर 1200 के लिए बुकिंग पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में शुरू हुई थी, जबकि इसकी डिलीवरी मई के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। नई Triumph Tiger 1200 दो वेरिएंट – GT और Rally में चार ट्रिम्स में आएगी। हालांकि इस बाइक की ज्यादातर डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। Also Read - टायर का रंग काला ही क्यों होता है? क्या आपको मालूम है इस सवाल का जवाब

Tiger 1200 GT Pro और Rally Pro में 20-लीटर फ्यूल टैंक दिया गया है। वहीं Rally एक्सप्लोरर और GT एक्सप्लोरर में 30-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता। GT रेंज 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर अलॉय वील्स पर चलती है, जिसमें मॉडल रोड-बायस्ड है। दूसरी ओर, Rally रेंज में 21 इंच का फ्रंट और 18 इंच रियर स्पोक वील्स के साथ चलता है। अपने पिछले मॉडल की तुलना में, नई टाइगर 1200 लगभग 25 किलो हल्की है।

बाइक के दूसरे फीचर्स में सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और 7-इंच TFT स्क्रीन शामिल हैं, जो सभी एडजस्टेबिलिटी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं।

