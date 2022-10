TVS Motor Company भारत में आज यानी 19 अक्टूबर को Raider 125 Facelift को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा ब्रांड ने नई मोटरसाइकल के साथ “TVS Motoverse” नाम से अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लॉन्च की भी अनाउंसमेंट की है। नई TVS Raider 125 Facelift का डिजाइन मौजूदा मॉडल की तरह ही होगा, लेकिन इसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बेहतर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ अपडेट किया जाएगा। आइए जानते हैं इस अपकमिंग बाइक के बारे में… Also Read - Shadow of the Tomb Raider मिलेगा फ्री, Epic Games Store से ऐसे करें डाउनलोड

TVS Raider 125 Facelift का डिजाइन

Raider 125 Facelift का डिजाइन इसके आउटगोइंग मॉडल की तरह ही होगा और यह क्रैडल-टाइप ट्यूबलर फ्रेम के साथ आएगी। इसमें एक्सटेंशन के साथ मस्कुलर फ्यूल टैंक, X-शेप के DRL,एंगुलर LED हेडलाइट, बड़ा हैंडलबार, स्प्लिट-स्टाइल सीट्स, ग्रैब रेल, ऊपर की तरह सस्पेंशन और स्मूद LED टेललाइट सपोर्ट मिलेगा। साथ इसमें 17-इंच के अलॉय वील मिलेंगे।

TVS Raider 125 Facelift के फीचर्स

अपडेटेड Raider 125 मोटरसाइकल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल सकता है।

TVS Raider 125 Facelift का इंजन

TVS Raider 125 Facelift के पावरट्रेन में बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। यह इंजन 11.2hp की मैक्सिमम पावर और 11.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा।

TVS Raider 125 Facelift की सेफ्टी

यह बाइक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स से लैस होगी। राइडर सेफ्टी के लिहाज से, Raider 125 (Facelift) बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर वील पर ड्रम ब्रेक से लैस होगी। इसके अलावा बाइक पर सस्पेंशन ड्यूटी को फ्रंट की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर एंड पर गैस-चार्ज मोनो-शॉक यूनिट से हैंडल किया जाएगा।

TVS Raider 125 Facelift की कीमत

अपडेटेड Raider 125 की कीमत 19 अक्टूबर को किया जाएगा। उम्मीद है कि मोटरसाइकल मौजूदा मॉडल के मुताबले महंगी होगी, जिसकी भारत में कीमत 85,973 रुपये (एक्स-शोरूम) है। भारत में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Bajaj Pulsar 125 और TVS Apache RTR 160 4V जैसी बाइक्स से होगा।