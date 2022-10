TVS Motors ने Raider 125 के अपग्रेडेड मॉडल को आज यानी 19 अक्टूबर को लॉन्च किया है। नई Raider 125 में नया इंस्ट्रूमेंट कलस्टर मिलेगा, जो SmartXonnect ऐप से कनेक्टेट है। TVS ने इस नए वेरिएंट को Raider 125 SmartXonnect के नाम से उतारा है। यह बाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर से लैस है। इसमें कॉल और SMS अलर्ट, वॉइस असिस्टेंस जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। इसके लिए कंपनी ने Android और iOS यूजर्स के लिए SmartXonnect ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए Raider 125 के नए मॉडल को आप कनेक्ट कर सकेंगे। आइए, जानते हैं TVS Raider 125 के नए मॉडल के बारे में… Also Read - TVS Raider 125 Facelift भारत में आज होगी लॉन्च, जानें बाइक में क्या-क्या होंगे बदलाव

TVS Raider 125 SmartXonnect की डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही है। कंपनी ने केवल इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर को स्मार्ट बनाया है और नए फीचर्स जोड़े हैं। इस बाइल के इंस्ट्रूमेंट कलस्टर के साथ TFT डिस्प्ले पैनल दिया है, जिस पर आपको बाइक की स्पीड, फ्यूल आदि बेसिक इंडीकेटर्स के साथ-साथ कॉल, SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, टर्न-बाई-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इस बाइक को आप अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ और SmartXonnect ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा यह बाइक वॉइस असिस्टेंस सपोर्ट के साथ भी आती है। इसकी वजह से इस बाइक की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ज्यादा है।

