TVS की जबरदस्त बाइक Zeppelin Power Cruiser को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। TVS Motor Company ने 2018 Auto Expo में इस मोटरसाइकल कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बाइक को जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा।

हालांकि टीवीएस ने अभी तक नई TVS Zeppelin Cruiser के लॉन्च की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम पाने वाली भारत की पहली बाइक होगी।

Hi, TVS Zeppelin is concept vehicles and an inspiration showcase. Concept vehicles are a matter of pride for us and we appreciate your interest.

