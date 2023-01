साल 2023 की शुरुआत से कई नई कारों के लॉन्च की बातें हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल 2022 की तरह ही यह साल भी रोमांचक और खास होगा। नीचे उन सभी नई कारों की लिस्ट दी गई है जो इस साल दस्तक देंगी। Also Read - December 2022: Tata Motors ने Hyundai को पछाड़ा, बनी देश की दूसरी सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी

Upcoming Hyundai Motors Cars

साल 2023 Hyundai Motors के लिए काफी शानदार होगा। इस बीच कंपनी कई नए वीइकल्स को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इसमें फेसलिफ्ट और मौजूदा मॉडलों के लिए जरूरी अपडेट शामिल हैं।

Hyundai Micro SUV – यह Tata Punch को टक्कर देगी

Hyundai Creta Facelift

Hyundai i20 CNG

Hyundai IONIQ 5

New Hyundai Verna

New Hyundai Kona Electric

Hyundai Grand i10 Nios Facelift

Hyundai Aura Facelift

Upcoming Maruti Suzuki Cars

इस साल, भारत की सबसे बड़ी कार मेकर बहुत से मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें से कुछ हैं

Maruti Suzuki YTB (Baleno Cross)

Maruti 5-Door Jimny

Maruti Suzuki Premium MPV (Toyota इनोवा हाइक्रॉस का नया बैज)

Maruti Brezza CNG

Maruti Grand Vitara CNG

Maruti Flex Fuel Vehicle

Upcoming Mahindra & Mahindra Cars

साल 2023 में महिंद्रा कई नई कारें लॉन्च और पेश कर सकती है।

Mahindra 5-door Thar

Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra XUV400

Mahindra eKUV100

Mahindra new SUV

Upcoming Tata Motors Cars

टाटा 2023 में अपनी मौजूदा कारों के अपडेटेड वर्जन लाएगी। इसमें फेसलिफ्टेड हैरियर और सफारी शामिल हैं। उम्मीद है कि टाटा इस साल अपने CNG और इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी।

Tata Punch EV

Tata Harrier Facelift

Tata Safari Facelift

Tata Altroz CNG

Tata Punch CNG

Tata Nexon CNG

Upcoming Toyota Cars

Toyota SUV (Maruti YTB का रीबैज)

Updated Toyota Fortuner

Toyota Hilux pickup truck

Toyota Flex fuel vehicles

Upcoming Kia India Cars

Kia Seltos Facelift

KiaSonet CNG

Kia Carens CNG

Upcoming MG Cars

New MG Hector

New MG Hector Plus

MG Compact EV (Wuling Air EV)

MG Gloster Facelift

Upcoming Citroen Cars

Citroen eC3

Citroen 7-seater MPV

दूसरे जरूरी लॉन्च

Force Gurkha 5-door

New Honda WR-V

Skoda Enyaq iV