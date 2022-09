Upcoming Electric Cars In India: भारतीय बाजार में Electric Vehicles की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऑटो कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। मौजूदा समय में Tata Nexon EV भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली Electric Car है। इसे कंपटीशन देने के लिए जल्द ही Mahindra and Mahindra और MG Motor India भी देश में कई नए EV पेश करने वाली हैं। यहां हम मार्च 2023 तक देश में लॉन्च होने वाली टॉप 4 नई इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Skoda Vision 7S EV के कॉन्सेप्ट से हटा पर्दा, तस्वीरों में जानें डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की डिटेल

Mahindra XUV400 Electric

Mahindra ने 8 सितंबर, 2022 को देश में Mahindra XUV400 Electric SUV को पेश करेगी। इसका ऑफिशियल टीजर भी आ चुका है। दरअसल नई XUV400, XUV300 कॉम्पैक्ट SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो SsangYong के X100 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हालांकि XUV300 की लंबाई 3,995mm है, जबकि नया मॉडल लगभग 4.2 मीटर लंबा होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Mahindra XUV400 में एलजी केम का NMC बैटरी पैक दिया जाएगा। इससे कार अधिक पावर और लंबी रेंज के साथ आएगी। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस SUV में एड्रेनो एक्स कनेक्टेड कार AI टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इलेक्ट्रिक एसयूवी को ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिल सकता है।

Tata Altroz EV

Tata Motors Altroz हैचबैक के इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। इसे पहली बार 2020 Auto Expo में शो किया गया था। नई टाटा अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक अलग-अलग स्टाइल वाले बंपर, क्लोज-ऑफ ग्रिल, स्टार पैटर्न के साथ एयर-डैम, ब्लू हाइलाइट्स के साथ नए अलॉय वील्स और टेलगेट के ब्लैक-आउट सेक्शन के साथ आएगी। वहीं इसके केबिन के अंदर भी ब्लू हाइलाइट जारी रहेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार नई Tata Altroz ​​EV के ब्रांड की अपडेटेड Ziptron इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है। Tata Nexon EV पर भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। हालांकि इस हैचबैक के लिए बैटरी साइज और पावर के आंकड़े अलग होंगे।

BYD Atto 3 EV

बिल्ड योर ड्रीम्स (BYD), चीनी ऑटो कंपनी Diwali 2022 से पहले BYD Atto 3 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है। इसका मुकाबला MG ZS EV, Hyundai Kona EV और अपकमिंग Mahindra XUV400 से होगा। यह Electric SUV कुल 4455mm लंबी, 1875mm चौड़ी और इसका वीलबेस 2720mm का होगा।

MG Entry Level Car

MG Motor India ने भी अपनी अपकमिंग एंट्री-लेवल Electric Car की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे 2023 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। यह Wuling Air EV की तरह होगी। नए मॉडल की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार Maruti Alto से भी छोटी होगी। नए मॉडल में लगभग 20kWh से 25kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है। वहीं सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक जा सकती है।