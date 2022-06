Volkswagen ने भारत में आखिरकार Virtus को लॉन्च कर दिया है। यह कार MQB-A0-IN आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका का मुकाबला Honda City, Hyundai Verna जैसी दूसरी सिडैन से होगा। Also Read - Volkswagen लाएगी Polo जैसी इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर चलेगी 400 किलोमीटर

कार को 6 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें राइजिंग ब्लू, करकुमा येलो, कार्बन स्टील ग्रे, रिफ्लेक्स सिल्वर, कैंडी वाईट और वाइल्ड चेरी रेड शामिल है। इसके साथ ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलता है। Also Read - Maruti Suzuki से लेकर Tata तक, जल्द महंगी हो जाएंगी कारें और बाइक

स्टाइल के लिहाज से, यह बड़े करीने से डिजाइन किए गए वीइकल की तरह दिखता है। इसके फ्रंट-एंड में LED ट्रीटमेंट के साथ आकर्षक हेडलैंप और L-शेप के डीआरएल मौजूद हैं। कार के रियर-एंड में भी स्मोक्ड इफेक्ट के साथ LED टेललैंप्स मिलते हैं। इसमें 16 इंच के वील दिए गए हैं। हालांकि, कार का ओवरऑल डिजाइन बेहद आकर्षक है। Volkswagen Virtus को कुल दो ट्रिम, 6 वेरिएंट और 6 कलर स्कीम में पेश किया गया है।

वर्टस का इंटीरियर काफी हद तक साफ-सुथरा दिखता है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग वील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एसी वेंट, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा की सुविधा मिलती है।

पॉवरट्रेन की बात करें तो Volkswagen Virtus में 1.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। इसमें पहला वाला 115 hp की पावर और 175 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा वाला 150 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा वर्टस में तीन गियरबॉक्स ऑप्शन- 6-स्पीड MT, 6-स्पीड AT और 7-स्पीड DCT मिलते हैं।

The New Volkswagen Virtus launched at a starting price of 11.21 Lakh. The striking, exhilarating, German-engineered marvel will be available in Dynamic and Performance variants.#TheNewVolkswagenVirtus #Sedan2022 #VolkswagenSedan #SedanIndia #VolkswagenIndia #Volkswagen pic.twitter.com/FBBzZHVIeN

— Volkswagen India (@volkswagenindia) June 9, 2022