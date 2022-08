Yamaha Motor India अपनी कॉल ऑफ द ब्लू पहल के तहत कई वीइकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कंपनी जल्द ही दो नई बाइक लॉन्च करेगी। दरअसल Yamaha ने हाल में एक वीडियो शेयर किया है। इसमें TN नंबर प्लेट के साथ R7 फेयर्ड बाइक और MT-09 बाइक दिखाई दे रही हैं। Also Read - Kawasaki Electric Bike और Hybrid Bike जल्द होंगी लॉन्च? टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक

इससे पहले Yamaha Motor India ग्रुप के चेयरमैन ईशिन चिहाना भी Yamaha R7 और दूसरी बाइक्स के लॉन्च की पुष्टि कर चुके हैं। इस साल जून में चिहाना ने कहा था कि कंपनी R7 और MT-07 जैसी बड़ी बाइक्स को भारत में लाने की योजना बना रही है। हालांकि टीजर के अनुसार, ऐसा लगता है कि Yamaha भारत के लिए MT-07 की जगह MT-09 को लॉन्च करेगी। Also Read - Yamaha FZ 25, Fascino, Aerox 155... खरीदना हुआ महंगा, यहां चेक करें नई कीमतें

Have you heard the call? The Call Of The Blue! It is too powerful to resist – so go ahead, answer it! Also Read - 2022 Yamaha YZF R3: TVS Apache को टक्कर देने आ रही Yamaha की नई बाइक, Diwali से पहले होगी लॉन्च

Share your favourite moments as a Yamaha rider with us in the comments.#CallofTheBlue #COTB #YamahaMotorIndia #YamahaIndia #Yamaha pic.twitter.com/TAM3gIXX6A

— Yamaha Motor India (@India_Yamaha) August 15, 2022