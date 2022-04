यामाहा (Yamaha) ने भारत में नई R15M World GP 60th Anniversary Edition बाइक लॉन्च की है। R15M का नया लुक YZR-M1 से इंस्पायर्ड है। बाइक में ‘स्पीड ब्लॉक’ कलर स्कीम दी गई है, जिसमें सफेद और लाल कलर स्कीम के साथ पहियों और ट्यूनिंग फोर्क्स पर गोल्डन टच दिया गया है। मॉडल में फ्यूल टैंक और ब्लैक लीवर पर खास बैजिंग भी दी गई है। Also Read - Toyota Urban Cruiser को Global NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 4-स्टार, जानें Hyundai Creta और i20 की सेफ्टी रेटिंग

नई Yamaha R15M World GP मोटरसाइकल में 155cc, 4-स्ट्रोक, फ्यूल-इंजेक्टेड, लिक्विड-कूल्ड, SOHC इंजन दिया गया है। यह 10,000 rpm पर 18.1 bhp और 7,500 rpm पर 14.2 एनएम Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

World GP 60th Anniversary Edition में स्टैंडर्ड R15M बाइक के सभी फीचर्स मिलते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डुअल-चैनल एबीएस शामिल हैं।

यामाहा ने R15M World GP 60th Anniversary Edition को 1.88 लाख रुपये में लॉन्च किया है। यह नई बाइक अब R15M का सबसे महंगा वेरिएंट है। R15M बाइक के बेस वेरिएंट की कीमत 1.86 लाख रुपये है। वहीं मॉन्स्टर एनर्जी मोटोजीपी वेरिएंट की कीमत 1.83 लाख रुपये है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली के मुताबिक हैं।

It’s been 60 years since we stepped into international motorsports! To give back to the fans for all their love, we are launching this special edition — the #R15M World GP 60th Anniversary Edition.

