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Zee Auto Awards 2022 में एक से बढ़कर एक कंपनियों ने लिया हिस्सा, इन गाड़ियों ने मारी बाजी

ऑटोमोबाइल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में Zee Auto Awards 2022 का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इस इवेंट में किन-किन गाड़ियों ने जीत का खिताब अपने नाम किया है।

Highlights

  • Hatchback of the Year कटेगरी में Maruti Baleno विनर रही है।
  • Motorcycle of the Year कटेगरी में Royal Enfield Hunter 350 विनर रही है।
  • SUV of the Year कटेगरी में Mahindra Scorpio-N विनर रही है।
Zee Auto Awards

Zee Auto Awards 2022: Take look winners and nominations here

Zee Auto Awards का आयोजन 1 नवंबर, 2022 को किया गया था। इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री को लेकर कई बड़ी अनाउंसमेंट कीं। इसके अलावा उन्होंने ऑप्शनल फ्यूल और Hydrogen Cars के बारे में भी बात की।

Zee Auto Awards 2022 में 4-वीलर्स और टू-वीलर्स के लिए कुल 16 कटेगरी बनाई गई थीं। आइए जानते हैं किस कटेगरी में कौन-से वीइकल ने बाजी मारी है।

Facelift of the Year

इस कटेगरी में Maruti Suzuki Baleno, Citroen C5 Aircross, MG ZS EV, Maruti Suzuki Brezza और Hyundai Venue को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Hyundai Venue विनर रही है।

New product of the Year

इस कटेगरी में Citroen C3, Mahindra Scorpio-N, Jeep Meridian, Tata Punch और Maruti Suzuki Grand Vitara को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Grand Vitara विनर रही है।

Hatchback of the Year

इस कटेगरी में Maruti Suzuki Baleno, Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki Celerio, Tata Tiago EV और Toyota Glanza को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Maruti Baleno विनर रही है।

MPV of the Year

इस कटेगरी में Kia Carens, Maruti Suzuki Ertiga, Maruti Suzuki XL6, Kia Carnival और BYD e6 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Kia Carens विनर रही है।

Design of the Year 4-वीलर

इस कटेगरी में Mercedes-Benz EQS, Citroen C5 Aircross, Hyundai Tucson, Porsche Taycan और Kia EV6 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Porsche Taycan विनर रही है।

Electric Car of the Year

इस कटेगरी में Tata Nexon EV MAX, MG ZS EV, Tata Tiago.ev, Kia EV6, BYD e6 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Tata Tiago EV विनर रही है।

Sedan of the Year

इस कटेगरी में Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, Honda City Hybrid, Skoda Octavia और Toyota Camry Hybrid को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Skoda Slavia विनर रही है।

Luxury Electric Car of the year

इस कटेगरी में Porsche Taycan, BMW i4, Mini Electric, Mercedes-Benz EQS और Volvo XC40 Recharge को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से BMW i4 विनर रही है।

SUV of the Year

इस कटेगरी में Hyundai Venue, Mahindra Scorpio-N, Maruti Suzuki Grand Vitara, Jeep Meridian और Toyota Urban Cruiser Hyryder को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Scorpio-N विनर रही है।

Brand of the Year – 4 Wheeler

इस कटेगरी में Mercedes-Benz, Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai और BMW को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Mercedes-Benz विनर रही है।

Luxury Car of the Year

इस कटेगरी में Audi A8L, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz C-Class, Audi Q7, Mercedes-Maybach S-Class को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Mercedes-Maybach S-Class विनर रही है।

Brand of the Year – 2 Wheeler

इस कटेगरी में Royal Enfield, TVS, Bajaj, Ola Electric, Suzuki को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Royal Enfield विनर रही है।

Electric Scooter of the Year

इस कटेगरी में Ather 450X, Okinawa OKHI90, Bouncy Infinity E1, Ola S1, TVS iQube को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Ola S1 विनर रही है।

Motorcycle of the Year

इस कटेगरी में Royal Enfield Hunter 350, KTM RC390, TVS Ronin, Honda CB300F, Bajaj Pulsar N250 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Hunter 350 विनर रही है।

Premium Motorcycle of the year

इस कटेगरी में Suzuki Katana, Triumph Tiger Sport 660, Ducati Multistrada V2, Kawasaki Versys 650, Honda Africa Twin को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Honda Africa Twin विनर रही है।

Design of the Year – 2W

इस कटेगरी में Suzuki Katana, KTM RC390, Triumph Trident 660, BMW C 400 GT, Ola S1 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से Suzuki Katana विनर रही है।

  • Published Date: November 2, 2022 1:54 PM IST

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