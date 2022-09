Realme C33 की पहली सेल आज यानी 12 सितंबर को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। पिछले सप्ताह लॉन्च हुए रियलमी के इस फोन में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह स्मार्टफोन भारत में 50MP कैमरा के साथ लॉन्च होने वाला अब तक सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। फोन का लुक और डिजाइन काफी हद तक Realme 9i की तरह मिलता है। हालांकि, फोन के हार्डवेयर फीचर्स में अंतर हैं। रियलमी का यह फोन इस प्राइस रेंज में आने वाले Infinix, Tecno, Redmi, Motorola के लो बजट फोन के चुनौती दे सकता है। कंपनी ने इस फोन का खास तौर पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है। Also Read - Smartphones launched in this week: iPhone 14 series से लेकर Realme C33 तक, इस हफ्ते लॉन्च हुए ये धांसू स्मार्टफोन

First Sale में मिलने वाले ऑफर्स

Realme C33 की पहली सेल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Realme.com पर आयोजित की जाएगी। साथ ही, यूजर्स इस फोन को कंपनी के ऑफिशियल रिटेल और पार्टनर रिटेलर्स से खरीद सकते हैं। रियलमी का यह लो बजट फोन दो स्टोरेज और तीन कलर वेरिएंट्स में आता है। फोन को Aqua Blue, Night Sea और Sandy Gold में खरीद सकते हैं।

यह 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB में उपलब्ध होगा। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 9,999 रुपये में मिलेगा। पहली सेल में इस फोन को HDFC बैंक के कार्ड से खरीदने पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कई और ऑफर्स मिल सकते हैं।

Realme C33 के फीचर्स

रियलमी का यह लो बजट फोन 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन मिलेगा। यह बजट स्मार्टफोन Unisoc T612 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 4GB तक RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा।

Realme C33 में 5,000mAh की बैटरी और USB Type C चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह बजट फोन 37 दिनों के स्टैंडबाई टाइम के साथ आता है यानी इसे एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी बैटरी 37 दिनों तक चलेगी। रियलमी का यह बजट फोन Android 12 पर बेस्ड Realme UI पर काम करता है।

इस बजट फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ एक 0.3MP का कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 5MP का कैमरा मिलेगा।