Tecno Pova 3 की पहली सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर आयोजित की जाएगी। पिछले सप्ताह इस बजट स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया गया है। इस फोन की खास बात ये है कि इसमें 7,000mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है। साथ ही, यह कंपनी के सबसे स्टाइलिश फोन में से एक है। आइए, जानते हैं इस फोन की पहली सेल में मिलने वाले Discount Offers और फीचर्स के बारे में। Also Read - Tecno Pova 3 हुआ भारत में लॉन्च, बजट में मिलेगी 7000mAh बैटरी

यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में आता है। इसके शुरुआती वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 12,999 रुपये में मिलेगा। इस स्मार्टफोन को Eco Black. Tech Silver और Tech Black कलर में खरीद सकते हैं। Also Read - Tecno Pova 3: भारत में भी जल्द लॉन्च होगा 7000mAh बैटरी वाला शानदार स्मार्टफोन

Introducing #TECNOPOVA3, the true powerhouse with features like

▪️ 7000mAh Mega Battery with 33W Flash Charge☑️

▪️ Z-axis Linear Motor ☑️

▪️ Helio G88 Powerful Octa-core Gaming Processor ☑️

▪️ Up to 11GB RAM+ up to 128GB ROM ☑️

▪️ 50MP AI Triple Camera ☑️ pic.twitter.com/znUOOv2g21

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) June 20, 2022