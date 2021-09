7100mAh बैटरी, 18W चार्जिंग और 8MP फ्रंट कैमरा वाले Realme Pad की पहली सेल

Realme Pad की आज पहली सेल है। यह पैड दमदार फीचर्स के साथ किफायती कीमत पर आता है। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए इस पैड की आज पहली सेल है, जिसे आप Realme.com के साथ Flipkart से भी खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ Wi-Fi और Wi-Fi + 4G वेरिएंट शामिल हैं। यह पैड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, octa-core MediaTek Helio G80 प्रोसेसर और Dolby Atmos sound सपोर्ट के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और लॉन्च ऑफर्स। Also Read - Deal of the Day में आज लैपटॉप और स्मार्टफोन पर जबरदस्त ऑफर्स, इन आइटम्स भी मिल रही छूट

Realme Pad Price In India

रियलमी पैड का सिर्फ Wi-Fi वेरिएंट 13,999 रुपये में आएगा। यह कीमत पैड के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की है। वहीं इसके 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 4G वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 4G वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। ये तीनों वेरिएंट रियल गोल्ड और रियल ग्ले कलर में आते हैं। पैड के Wi-Fi + 4G वेरिएंट की पहली सेल आज यानी 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे Flipkart, Realme.com समेत विभिन्न रिटेल स्टोर पर होगी। इसके सिर्फ Wi-Fi वेरिएंट की उपलब्धता की जानकारी नहीं है। Realme Pad को HDFC Bank कार्ड्स से खरीदने पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा।

स्पेसिफिकेशन्स

Realme Pad टैबलेट Android 11 पर आधारित न्यू रियलमी यूआई पर काम करता है। इस टैबलेट में 10.4-inch का WUXGA+ (2,000×1,200 pixels) डिस्प्ले मिलता है, जो 82.5 फीसदी स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ आता है। इसमें प्री-लोडेड डार्क मोड मिलता है, जिसमें डिस्प्ले की ब्राइटनेस 2 Nits तक घट जाती है। रियलमी पैड MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर काम करता है, जो 4GB तक RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है।

इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा और 8MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है। इसमें एलमुनियम बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जो 6.9mm की मोटाई और 440 ग्राम के वजन वाली है। रियलमी पैड में डायमैनिक स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos और Hi-Res ऑडियो क्वालिटी टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके साथ ही इसमें डुअल माइक्रोफोन दिया गया है, जो वीडियो कॉल के दौरान नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। टैब को पावर देने के लिए 7100mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की क्विक चार्जिंग सपोर्ट करती है।