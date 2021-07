अमेजन और फ्लिपकार्ट पर Deal of the Day सेल में कई आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप एक नया स्मार्टफोन या लैपॉटॉप, ईयरबड्स आदि खरीदना चाहते हैं, तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। Deal of the Day में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि कई रोजमर्रा की चीजों पर भी Discount और अन्य ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वॉच, फैशन, होम डेकोर, खिलौने आदि पर ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं इस सेल के आप किन आइटम्स को खरीद सकते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी और 20MP फ्रंट कैमरा वाले Samsung Galaxy M42 5G को 1,036 रुपये EMI पर खरीदें, Amazon पर डिस्काउंट समेत मिल रहे कई ऑफर्स

Amazon पर Deal of the Day में क्या हैं ऑफर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल का फायदा उठाते हुए यूजर्स Gaming Laptops खरीद सकते हैं, जिस पर 30 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही सेल में iQOO 7 स्मार्टफोन पर धांसू ऑफर मिल रहा है। यह फोन Snapdragon 870 प्रोसेसर पर काम करता है। इस पर 11 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। Mi, Mivi, Jabra आदि के प्रोडक्ट्स पर 80 फीसदी का Discount मिल रहा है। Also Read - 5020mAh बैटरी, 8GB तक RAM, 64MP रियर और 16MP फ्रंट कैमरा वाले Redmi Note 10 Pro पर Jio Offer, Amazon से ₹847 की EMI पर खरीदें

Oppo F19 Pro सीरीज पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहा है। 48MP कैमरे वाले यह स्मार्टफोन धांसू फीचर के साथ आता है। इसे 12 महीने के No-Cost EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर 13 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में आप 55 फीसदी तक की छूट के साथ डेस्कटॉप कम्प्यूटर खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त वॉच, बॉडी केयर, फैशन, Nokia 5310 Dual SIM फीचर फोन, टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस आदि पर भी ऑफर मिल रहा है। Also Read - 48MP कैमरा, 5020mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Redmi Note 9 Pro पर ऑफर, Amazon पर मिल रहा Discount

Flipkart पर क्या है ऑफर

फ्लिपकार्ट पर आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के साथ-साथ Headphones, Mouse और Keyboard, Speaker, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर, पावर बैंक, मोबाइल बैक कवर, वॉच आदि पर ऑफर मिल रहा है। इस Deal Of the Day ऑफर के तहत आप 70 फीसदी तक की छूट पर ईयरफोन और हेडसेट खरीद सकते हैं। इस सेल में 224 रुपये की कीमत से लेकर 2564 रुपये तक के ईयरबड्स और नेक बैंड मिल रहे हैं।