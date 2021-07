Deal Of the Day: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर, बचा सकते हैं 50 हजार रुपये

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर हर दिन नए ऑफर्स आते रहते हैं। वैसे तो लोग इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इन Deal of the Day के नाम से कई ऑफर रोज आते रहते हैं। Deal of the Day में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि कई सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पर आकर्षक Discount मिलता रहता है। अगर आप नया स्मार्टफोन या फिर नया डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डीस ऑफ दि डे में बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं इस सेल में आप क्या-क्या कितनी छूट पर खरीद सकते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP + 2MP + 2MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Oppo A53s 5G पर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा Discount

Amazon की Deal of the Day सेल

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की डील ऑफ दि डे सेल में Laptops पर 30000 रुपये तक का Discount मिल रहा है। इसके साथ Boat Accessories Fest में केबल, चार्जर आदि पर भी ऑफर मिल रहा है। हाल में लॉन्च हुए Nokia G20 स्मार्टफोन को भी प्री-बुक किया जा सकता है, इस पर 500 रुपये के अमेजन कूपन का ऑफर मिल रहा है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 4500mAh बैटरी वाले Realme 8 Pro पर धांसू ऑफर, 3 हजार रुपये बचा सकते हैं आप

इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप कम्प्यूटर्स पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। इसमें अतिरिक्त Amazon के कम्प्यूटर मॉनिटर को सस्ते में खरीदा जा सकता है। सेल में No Cost EMI पर ₹7,999 – ₹43,499 की रेंज के मॉनिटर मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त iPhone 12 पर भी 11 फीसदी तक की छूट मिल रही है। वीडियो गेम और एक्सेसरीज पर 50 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - Blaupunkt ने 14999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया ‘Made in India’ Smart TV, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Flipkart पर क्या हैं ऑफर

वैसे फ्लिपकार्ट पर आज की Deal Of the Day में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर कोई खास ऑफर तो नहीं मिल रहा है। iKall के फीचर फोन पर 120 रुपये तक का डिस्काउंट, स्पीकर्स पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Boat, JBL और अन्य हेडफोन पर 70 फीसदी तक की छूट मिल रही है। माउस और की-बोर्ड भी 10 फीसदी के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। इन पर 80 फीसदी तक की बचत की जा सकती है। फ्लिपकार्ट से आप फोन कवर भी खरीद सकते हैं।