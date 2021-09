Amazon India ने अपने अपकमिंग फेस्टिव सीजन सेल की घोषणा की है। कंपनी ने Great Indian Festival Sale का माइक्रोपेज बनाया है, जिसमें अपकमिंग सेल में मिलने वाले बैंक ऑफर्स और डील्स के बारे में जानकारी शेयर की गई है। Amazon India ने Flipkart Big Bilion Days Sale की घोषणा के महज कुछ दिन बाद ही इस सेल को टीज किया है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 120Hz डिस्प्ले वाले धांसू 5G स्मार्टफोन Mi 11X पर शानदार डील, मिलेगा 2000 रुपये का Instant Discount

हर साल की तरह इस साल भी नवरात्र, दिवाली के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फेस्टिव सीजन सेल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, फैशन एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज आदि को इस अपकमिंग सेल में सस्ते में उपलब्ध कराएगी। आइए, जानते हैं इन अपकमिंग सेल के बारे में.. Also Read - 5020mAh बैटरी, 18W की चार्जिंग, 5 कैमरा और 4GB RAM वाले Redmi 9 Prime पर Discount, Flipkart पर मिल रहा ₹9950 का Exchange Offer

Amazon Great Indian Festival Sale

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आयोजित होने वाले इस अपकमिंग सेल में HDFC बैंक कार्ड धारकों को 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, एक्सेसरीज, कम्प्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर यह डील ऑफर की जाएगी। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर यह डील ऑफर की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी Amazon Prime मेंबर्स के लिए यह सेल 24 घंटे पहले आयोजित की जाएगी। Also Read - Deal of the Day में धमाकेदार ऑफर्स, फोन और स्मार्टवॉच समेत कई आइटम्स पर छूट

ICICI बैंक कार्ड धारकों को 5 प्रतिशत तक का रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेगा। इस सेल में प्रोडक्ट्स खरीदने पर 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। अमेजन कूपन्स के जरिए 20 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा। मोबाइल और एक्सेसरीज खरीदने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI और फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसे ऑफर मिलेंगे।

Flipkart Big Billion Days Sale

फ्लिपकार्ट पर भी जल्द ही Big Billion Days Sale आयोजित की जाएगी। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने भी अपने अपकमिंग सेल में मिलने वाले कुछ ऑफर्स रिवील किए हैं। अपकमिंग बिग बिलियन डेज सेल में TV और अप्लायंसेज की खरीद पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोडक्ट की खरीद पर यूजर्स को Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड्स पर डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ Paytm यूजर्स को अश्योर्ड कैशबैक मिलेगा। Amazon की तरह ही Flipkart Plus यूजर्स को एक दिन पहले सेल आयोजित की जाएगी।