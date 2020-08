Amazon Best of Technology 2020 Sale: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और एक्सेसरीज पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

कुछ दिन पहले ही ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Amazon.in और Flipkart पर Independence day Sale समाप्त हुई है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए एक और Best of Technology 2020 Sale की शुरुआत हुई है। इस सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ईयरफोन्स एवं अन्य एक्सेसरीज पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह सेल कल यानि 20 अगस्त से लाइव हो गई है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स को खरीने पर नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आइए, जानते हैं इस सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में Also Read - Amazon Grand Gaming Days सेल में मिल रहे आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट्स

इन प्रोडक्ट पर मिल रहा डिस्काउंट

Smartphones: Samsung Galaxy S10+ पर इस सेल के दौरान 23,001 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 79,000 रुपये कीमत वाला यह स्मार्टफोन 55,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। साथ ही, इस स्मार्टफोन की खरीद पर यूजर्स को तीन महीने का नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर किया जा रहा है।

बजट स्मार्टफोन OPPO A5s की खरीद पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 13,990 रुपये की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को 9,990 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन की खरीद पर भी तीन महीने के लिए नो-कॉस्ट EMI ऑफर किया जा रहा है।

Smart TV: Xiaomi Mi TV 4A Pro की खरीद पर भी 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस स्मार्ट टीवी को 14,999 रुपये की जगह 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही, हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Y सीरीज के टीवी को 12,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस टीवी पर भी कई अन्य डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है।

Laptops: लैपटॉप की बात करें तो 10th Gen Lenovo Ideapad Slim 3i को इस सेल में 45,990 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा ASUS VivoBook S14 लैपटॉप को 64,978 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 72,990 रुपये है।

Camera Accessories: कैमरा और एक्सेसरीज की बात करें तो Tripod, Webcams, LED रिंग लाइट एवं अन्य इक्वीपमेंट्स की खरीद पर भी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।