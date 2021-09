ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ज्यादातर लोगों को फायदा होता है क्योंकि इस पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है। साथ ही Flipkart और Amazon ई-कॉमर्स वेबसाइट हर रोज Deal of the Day के तहत भी कई आकर्षक ऑफर्स देती हैं। इनके अलावा Reliance Digital और Tata Cliq पर भी एक से एक बढ़िया ऑफर्स मिलते हैं। आप इन वेबसाइट से स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, सब कुछ सस्ते में खरीद सकते हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट, 4500mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले Realme X7 Max पर बंपर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा ₹6000 का Discount

कई बार तो डील ऑफ दी डे में हर रोज नए-नए ऑफर्स मिलते हैं तो कई बार कुछ ऑफर्स दो-तीन दिन तक भी चलते हैं। Deal of the Day में अच्छे ऑफर न दिखने पर ग्राहक टॉप ऑफर्स में जाकर भी देख सकते हैं। टॉप ऑफर्स में भी काफी डिस्काउंट मिलता है। यहां हमने Deal of the Day 10 September, 2021 में मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल दी है।

Flipkart Deal of the Day 10 September 2021

आज Flipkart Deal of the Day में डाटा स्टोरेज डिवाइसेस पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। चश्मों के फ्रेम को 80 प्रतिशत तक छूट में खरीद सकते हैं। कपड़ों पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Dolby Enabled स्पीकर पर 50 प्रतिशत तक की छूट और होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा लैपटॉप की एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

Amazon Deal of the Day की बात करें तो इसमें आज Mi 11X 5G और iQOO Z3 5G फोन पर छूट दी जा रही है। इस पर SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 48MP ट्रिपल रियर कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और 4520mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा iQOO Z3 5G को भी छूट में खरीदने का मौका है। इस पर SBI क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट है। फोन में Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 64MP कैमरा और 4400mAh की बैटरी दी गई है। HP समेत कई लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप पर 37 प्रतिशत तक की छूट है। साथ ही Samsung के ऑडियो प्रोडक्ट पर 84 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Apple के साथ और भी कई ब्रांड के कंप्यूटर पर 49 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है।

Reliance Digital पर गणेश चतुर्थी के मौके पर Citi और ICICI बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। किचन के सामान पर 50 प्रतिशत तक का ऑफ है। ऑडियो एक्सेसरीज पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। स्मार्ट वॉच पर 53 प्रतिशत तक का ऑफ है। इसी प्रकार Tata Cliq वेबसाइट पर 18 सितंबर तक HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर के तहत कपड़ों और स्मार्टफोन समेत कई सारी चीजों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है।