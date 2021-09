Deal of the Day: Flipkart ने Big Billions Days Sale 2021 की घोषणा कर दी है। जल्द ही यह सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। हालांकि, सेल शुरू होने से पहले आप Deal of the Day में कई सारे आइटम्स को छूट के साथ खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Amazon, Reliance Digital और Tata Cliq पर हर रोज कई शानदार ऑफर्स मिलते हैं। Also Read - 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Redmi 9 Power पर धांसू ऑफर, Sale में मिल रहा ₹1250 का Discount

इन ऑफर्स का लाभ उठाकर ग्राहक सस्ते में कपड़े, खिलौने, स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडक्ट, लैपटॉप और इलक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं। आज हमने यहां Deal of the Day 13 September 2021 में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल दी है।

Flipkart Deal of the Day 13 September 2021

फ्लिपकार्ट पर आज डील ऑफ दी डे में कई आइटम्स पर छूट है। रिमोट कंट्रोल और वीडियो गेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मैकअप के सामान पर 25 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, डिजाइनर बेडशीट पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। साथ ही Sparx, Asian, Rebook और Adidas के जूतों को 60 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं।

Symphony और Bajaj के हीटिंग और कूलिंग एप्लाइंस पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Casio, Fastrack और Sonata की घड़ियों पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रही बेस्ट डील की बात करें तो Dolby Enabled स्पीकर्स पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट और होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रितिशत तक की छूट है। कीबोर्ड एक्सेसरीज को भी 80 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

इन आइटम्स को भी सस्ते में लाएं घर

Amazon Deal of the Day में आज HP समेत कई कंपनियों के लैपटॉप पर 39 प्रतिशत और टैबलेट पर 29 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। साथ ही iQOO Z3 5G को अभी खरीदने पर SBI बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस 5G फोन में 8GB RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर और 64MP कैमरे से लैस है। इसके अलावा Vivo V20 Pro को भी कम दाम में खरीद सकते हैं। Apple के कंप्यूटर्स को 49 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। ऑडियो प्रोडक्ट पर 82 प्रतिशत तक की छूट है।

Reliance Digital से होम एप्लाइंस खरीदने पर ग्राहकों को 6000 रुपये तक बचाने का मौका मिल रहा है। किचन के सामान पर 50 प्रतिशत तक की छूट है। ऑडियो एक्सेसरीज को 60 प्रतिशत तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन और लैपटॉप को भी सस्ते में घर लाने का मौका है। अब Tata Cliq पर मिल रहे ऑफर्स की बात करें तो 15 सितंबर तक HDFC बैंक के कार्ड पर 2000 रुपये तक की छूट है। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप और टेबलेट पर भी छूट मिल रही है। साथ ही ऑडियो प्रोडक्ट को भी सस्ते में खरीदा जा सकता है।