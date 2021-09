Deal of the Day में आज कई शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। Amazon और Flipkart से आज ग्राहक स्मार्टफोन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पीकर और हेडफोन को सस्त में खरीद सकते हैं। बता दें कि इन वेबसाइट पर रोजाना डील ऑफ द डे सेक्सन के तहत कई अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। किसी आइटम पर डिस्काउंट तो किसी पर कैशबैक ऑफर है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy A22 5G को मात्र ₹818 EMI में लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा डिस्काउंट

डील ऑफ दी डे के अलावा Top Offers के तहत भी कई आइटम्स को कम दाम में खरीद सकते हैं। सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजन पर ही नहीं बल्कि Reliance Digital और Tata Cliq पर भी कई ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप आज कुछ खरीदने जा रहे हैं तो पहले Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स पर एक नजर जरूर डाल लें।

Flipkart Deal of the Day 17 September 2021

आज Flipkart Deal of the Day 17 September में कपड़ों पर 70 प्रतिशत तक की छूट है। कॉन्टैक्ट लेंस को 20 प्रतिशत तक की छूट में खरीदने का मौका मिल रहा है। चश्मे के फ्रेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। स्पोर्ट्स और फिटनेस के सामान पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। माइक्रो फोन्स पर 5 प्रतिशत तक की छूट है। Fastrack, Sonata और Timex की घड़ियों को 80 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं। बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। बोर्ड और रिमोट गेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले Redmi 10 Prime, POCO M3 और Samsung Galaxy M32 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

ये आइटम्स खरीदकर भी बचाएं पैसे

Amazon Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स की बात करें तो Sony के वायरलेस हेडफोन पर 57 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 6000mAh बैटरी और 48MP डुअल कैमरे वाले Tecno Spark 7T पर HSBC कैशबैक पर 5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट है। Dell लैपटॉप और एक्सेसरीज पर 63 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। डेस्कटॉप पर 49 प्रतिशत तक की छूट है। Noise हेडफोन पर 62 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। स्पीकर्स को 74 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आइटम्स पर छूट मिल रही है। साथ ही बता दें कि गार्मिन अपनी एनीवर्सरी मना रहा है, जिसमें कई सारी स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट है। ये ऑफर्स फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Reliance Digital से 19 सितंबर तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने पर 5 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, स्मार्टवॉच पर 53 प्रतिशत का डिस्काउंट है। TATA Cliq से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को 45 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं। साथ ही और भी कई आइटम्स पुर छूट मिल रही है। इस तरह आप कई सारी चीजें आज खरीदकर अपने पैसे बचा सकते हैं।