Deal of the Day: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ गया है क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर तरह-तरह की सेल में ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। Flipkart और Amazon दोनों पर ही कई सेल चलती रहती हैं और इनमें कपड़ों, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडेक्ट, स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीद सकते हैं।

अगर कोई सेल नहीं चल रही है तब भी इन पर हर रोज Deal of the Day में ऑफर्स के साथ सामान खरीदने का मौका होता है। इसमें भी सभी चीजों पर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अलग-अलग बैंक के कार्ड पर भी अलग-अलग ऑफर्स होते हैं। यदि आप आज कुछ खरीदने वाले हैं और सोच रहे हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई सेल नहीं चल रही है तो Deal of the Day 20 August में मिल रहे ऑफर्स पर एक नजर जरूर डाल लें। इससे आपको फायदा हो सकता है। इस आर्टिकल में आज यानी 20 August Deal of the Day में किन-किन आइटम्स पर क्या ऑफर्स हैं, यह बताया है।

Flipkart Deal of the Day 20 August

आज फ्लिपकार्ट डील ऑफ द डे में Boat और JBL समेत कई अच्छी कंपनियों के हैडफोन पर 70 प्रतिशत तक का ऑफ मिल रहा है। वहीं, BoAt और Intex के सीपकर्स को भी 70 प्रतिशत तक की छूट में खरीदने का मौका है। F&D के होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मिल रही टॉप डील्स की बात करें तो डाटा कार्ड्स पर 60 प्रतिशत तक का ऑफ, कीबोर्ड एक्सेसरीज पर 75 प्रतिशत तक की छूट और लैपटॉप एक्सेसरीज पर 90 प्रतिशत तक की छूट है।

Flipkart पर ही नहीं बल्कि Amazon Deal of the Day 20 August में भी कई आइटम्स पर छूट है। यहां HP, Lenovo और Dell के लैपटॉप्स पर 47 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, ऑडियो प्रोडक्ट पर 84 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। यदि स्मार्टफोन की बात करें तो Tecno Spark 7T, OPPO F19 Pro और Vivo Y21 पर भी ऑफ है। इन पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर छूट मिल रही है। बता दें कि Tecno Spark 7T में 48MP AI डुअल रियर कैमरा, 6000mAh बैटरी और Helio G35 प्रोसेसर मिलता है। OPPO F19 Pro में 4310mAH, 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं, Vivo Y21 में 5000mAh बैटरी, 13MP+2MP रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इनके अलावा भी कई चीजों पर डिस्काउंट है।