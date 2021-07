Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर हर रोज Deal of the Day के तहत कई शानदार ऑफर्स मिलते हैं। वैसे तो दोनों वेबसाइट पर कोई न कोई सेल चलती रहती है। हालांकि, सेल न होने पर भी लोग डील ऑफ द डे के तहत बेहतरीन ऑफर्स के साथ चीजें खरीद सकते हैं। Also Read - 6000mAH बैटरी, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 64MP प्राइमरी कैमरे वाले Samsung Galaxy M31 को 800 रुपये की EMI पर खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहे कई ऑफर्स

इसमें कपड़े, खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ-साथ स्मार्टफोन, स्पीकर, लैपटॉप आदि पर भी डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं। रोजाना अलग-अलग चीजों पर ऑफर्स दिए जाते हैं। वहीं, कई बार कुछ ऑफर्स पिछले दिन के समान भी होते हैं। Also Read - 48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 4520mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Xiaomi Mi 11X पर ऑफर, Amazon पर मिल रहा 2000 रुपये का Discount

अगर आप कोई नया स्मार्टफोन या फिर गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले Amazon Deal of the Day और Flipkart Deal of the Day सेक्शन में जाकर जरूर देखना चाहिए। यह सेक्शन आमतौर पर आपको होम पर ही दिख जाएगा। आज हमने इस लेख में आज यानी Deal of the Day 21 July में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताया है। Also Read - Amazon फाउंडर Jeff Bezos आज भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान, आप ऐसे देख सकते हैं Live

Amazon Deal of the Day 21 July 2021

अमेजन पर आज डील ऑफ द डे में आज 48MP AI डुअल रियर कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले Tecno Spark 7T फोन पर HDFC बैंक के डेबिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। इस फोन में Helio G35 गेमिंग प्रोसेसर, फिगंरप्रिंट सेसंर और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। स्मार्टफोन के अलावा HP के कई सारे लैपटॉप्स, Lenovo और ASUS समेत कई कंपनियों के डेस्कटॉप पर भी ऑफर दिया जा रहा है। इन सभी चीजों को आज अमेजन से खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं।

Flipkart पर 21 July Deal of the Day में मिल रहे ये ऑफर्स

Amazon की तरह ही Flipkart पर भी आज डील ऑफ द डे के तहत काफी शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आज Boat और Intex आदि कंपनियों के स्पीकर्स और हैडफोन पर 70-70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। INFINITY by Harman Fuze 99 4.5 W Bluetooth Speaker और Portronics POR-891_Pure Sound PRO-3 Speaker आदि खरीदने पर Bank of Baroda Mastercard के डेबिट कार्ड से पहली बार ट्रांजेक्शन करने पर 10 प्रतिशत तक की छूट है। BoAt Rockerz 370 ब्लूटूथ हैंडसेट समेत अन्य कई ऑडियो डिवाइसेस पर भी यह ऑफर उपलब्ध है।