आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ गया है। लोग घर बैठे-बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना काफी पसंद करते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर तरह-तरह की सेल आती रहती हैं, जिसमें धांसू डिस्काउंट मिलता है। इन वेबसाइट पर एक Deal of the Day का सेक्शन भी होता है। इसमें हर रोज नए-नए ऑफर्स आत हैं। Deal of the Day के तहत लोगों को कपड़ों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खिलौने और कई आइटम्स पर छूट मिलती है। यह सेक्शन आमतौर पर वेबसाइट ओपन करते ही सामने स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। डील ऑफ दी डे के अलावा टॉप ऑफर्स में भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ-साथ Reliance Digital और Tata Cliq पर भी कई ऑफर्स मिलते हैं। Deal of the Day 22 Septeber 2021 में मिल रहे ऑफर्स के बारे में इस आर्टिकल में नीचे बताया गया है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Realme के 5G फोन Realme Narzo 30 Pro 5G को मात्र 590 रुपये की EMI में लाएं घर, Flipkart से उठाएं Discount समते कई ऑफर्स का लाभ

Flipkart Deal of the Day 22 September 2021

आज Deal of the Day 22 September 2021 में कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। आज लोग फ्लिपकार्ट से Casio, Fastrack और Sonata की घड़ियों पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बैग को 75 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। रिमोट कंट्रोल और बोर्ड गेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलता है। कपड़ों पर 90 प्रतिशत तक की छूट है। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो और आपको माइक्रो फोन खरीदना है तो अभी अच्छा मौका है। इस पर 5 प्रतिशत की छूट है। घर से काम करने वालों को बता दें कि लैपटॉप टेबल पर 10 प्रतिशत की छूट है। कार और बाइक की एक्सेसरीज 80 प्रतिशत की छूट है। Also Read - 4820mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 108MP कैमरा वाले Xiaomi Mi 10i 5G पर बंपर Exchange Offer, मिल रहा 1500 रुपये का Instant Discount

इन स्मार्टफोन्स पर है डिस्काउंट

Amazon Deal of the Day 22 September 2021 में कई सारे स्मार्टफोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। आज Mi 11X खरीदने पर पुराना फोन एक्सचेंज करते समय 5000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही Vivo V20 Pro पर 4500 रुपयेका कूपन ऑफर और Oppo A16 पर Citi बैंक के कार्ड पर 750 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। डेस्कटॉप पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। इयरबड्स को 86 प्रतिशत तक की छूट में खरीदने का मौका मिल रहा है। Baot के डेडफोन और इयरफोन पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। साथ ही घड़ियों पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Also Read - 4780mAh बैटरी, 30W चार्जिंग, 108MP कैमरा और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले Xiaomi Mi 10 पर बंपर ऑफर, मिल रहा 10 हजार रुपये का Discount

Reliance Digital से इलेक्ट्रॉमिक आइटम्स खरीदने पर 6000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही Jio Maha Cashback ऑफर भी चल रहा है। Tata Cliq से लैपटॉप खरीदने पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Axis बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट है। इसके अलावा और भी कई आइटम्स को छूट के साथ खरीद सकते हैं।