Deal of the Day: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ गया है क्योंकि ई-कॉर्मस वेबसाइट Flipkart और Amazon से खरीददारी करने पर ग्राहकों को डिस्काउंट मिल जाता है। दोनों ही वेबसाइट्स पर कई तरह की सेल चलती रहती है।

साथ ही Deal of the Day में भी हर रोज अलग-अलग तरह के ऑफर्स मिलते हैं। इसके तहत स्मार्टफोन, कपड़े, घर के सामान, बच्चों के खिलौने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी छूट मिलती है। स्मार्टफोन को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। अलग-अलग बैंक के कार्ड पर अलग-अलग ऑफर्स भी दिए जाते हैं। आज भी यानी 24 August Deal of the Day में दोनों ही वेबसाइट्स पर कई आइटम्स को छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। आइए, जानें Deal of the Day 24 August में किन-किन चीजों पर क्या-क्या ऑफर्स मिल रहे हैं।

Flipkart Deal of the Day 24 August

Flipkart 24 August Deal of the Day में माइक्रो फोन्स पर 5 प्रतिशत की छूट मिल रही है। स्टेशनरी और ऑफिस के आइटम्स को 80 प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं। Maxima और Timex की घड़ियों पर 90 प्रतिशत तक का ऑफ है। Carlton London और Skechers के जूतों पर 65 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा ऑडियो प्रडोक्ट पर मिल रहे टॉप ऑफर्स की बात करें तो Dolby Enabled स्पीकर्स पर 50 प्रतिशत की छूट है। Boat और F&D के होम ऑडियो स्पीकर को 60 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। लैपटॉप एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट है।

सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि Amazon 24 August Deal of the Day में भी कई सारी चीजों पर छूट है। गेमिंग लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट, कंप्यूटर्स पर 50 प्रतिशत तक का ऑफर, Realme की मोबाइल एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक का ऑफ है। वहीं, A12 Bionic चिपसेट, HD LCD display, 12MP वाइड कैमरे वाले Apple iPhone XR फोन को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा Nokia G20 स्मार्टफोन पर भी एक्सचेंज और डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। इसमें 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज और 48MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इन सभी आइटम्स के अलावा भी कई चीजों पर डिस्काउंट है। अभी इन्हें खरीदकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं।