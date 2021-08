Deal of the Day: हेडफोन, स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्मार्टफोन समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर आज यानी 25 अगस्त को Deal of the Day में कपड़ों, खिलौनों, खाने-पीने के सामान के साथ-साथ कई चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है। Deal of the Day हर रोज नए-नए आइटम्स पर अलग-अलग ऑफर्स आते हैं। कई ऑफर्स लंबे चलते हैं तो कई हर दिन बदलते रहते हैं। Also Read - Samsung Galaxy M32 5G आज भारत में होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे स्पेसिफिकेशन

इस कारण इन पर कोई खास सेल न होने के बावजूद भी ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। इन वेबसाइट्स पर कोई भी सामान खरीदने से पहले एक बार डील ऑफ द डे में जाकर ऑफर्स जरूर देख लें। इस आर्टिकल में भी 25 August Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स की जानकारी दी है।

Flipkart Deal of the Day 25 August 2021

आज Flipkart Deal of the Day 25 August में Boat और JBL जैसी टॉप कंपनियों के हेडफोन्स पर 70 प्रतिशत तक की छूट है। वहीं, Boat और Intex के स्पीकर्स पर 70 प्रतिशत तक ऑफ मिल रहा है। वहीं, स्पोर्ट्स और फिटनेस के सामान पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इनके अलावा Fastrack, Titan और Casio की घड़ियों पर 75 प्रतिशत तक की छूट और खिलौनों पर 80 प्रतिशत तक का ऑफ है। कंप्यूटर और लैपटॉप एक्सेसरीज पर भी छूट है।

सिर्फ Flipkart ही नहीं बल्कि Amazon पर भी Deal of the Day में लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट, हेडफोन पर 80 प्रतिशत की छूट और डैस्कटॉप पर 49 प्रतिशत तक का ऑफ मिल रहा है। साथ ही 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, 55W FlashCharge सपोर्ट वाली 4400mAh की बैटरी वाले iQOO Z3 5G फोन पर ICICI बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये की छूट मिल रही है। 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले Nokia G20 पर भी छूट है। इसके अलावा 8GB तक RAM, 128GB ROM और 48MP रियर कैमरे वाले Mi 11X 5G पर SBI कार्ड पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इनके साथ-साथ और भी कई सारे आइटम्स पर छूट है।