Deal of the Day: हर रोज ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर तरह-तरह के ऑफर्स मिलते हैं। कई बैंक के कार्ड्स पर भी छूट दी जाती है। इन वेबसाइट्स पर Deal of the Day में खिलौनों, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर डिस्काउंट मिलता है। इनके अलावा कपड़ों, जूतों और खाने-पीने के सामान को भी सस्ते में खरीदने का मौका दिया जाता है। आज यानी 26 August Deal of the Day में भी हर रोज की तरह अलग-अलग आइटम्स पर विभिन्न ऑफर्स मिल रहे हैं। इसकी डिटेल जानने के लिए आप यह आर्टिकल पढ़ें। Also Read - 13MP + 2MP + 2MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 128GB स्टोरेज वाले Oppo A53s 5G पर मिल रहा Discount, सिर्फ ₹555 की EMI पर Flipkart से खरीदें

Flipkart Deal of the Day 26 August 2021

आज Flipkart Deal of the Day में कई सारी चीजों पर छूट है। इसमें Adidas, Puma Reebok जैसी कंपनियों के जूतों पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। घर को सजाने के सामान जैसे परदों को 75 तक प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं। Also Read - 64MP रियर, 32MP सेल्फी कैमरे, 4300mAH बैटरी वाले Realme GT Master Edition की सेल आज, Flipkart से खरीदने पर मिलेगा Discount

स्टेशनरी और ऑफिस के सामान पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट और फास्ट चार्जिंग पावर बैंक पर 5 प्रतिशत तक का ऑफ है। SkyBags और Wildcraft के बैकपैक पर 40 प्रतिशत तक का ऑफ, लैपटॉप बैग पर 60 प्रतिशत तक का और सनग्लासेस पर 30 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा लैपटॉप एक्सेसरीज के साथ-साथ अन्य कई आइटम्स पर छूट है। Also Read - 64MP बैक, 20MP फ्रंट कैमरा, MediaTek Helio G90T प्रोसेसर और 4500mAh बैटरी वाले Redmi Note 8 Pro को ₹589 EMI पर लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा Discount

फ्लिपकार्ट के अलावा Amazon Deal of the Day में भी बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं। इसमें Boat के हेडफोन पर 77 प्रतिशत की छूट मिल रही है। साथ ही Mi 11X 5G पर SBI क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है। इसमें 8GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर और 4520mAH बैटरी से लैस है।

Samsung Galaxy M42 5G पर भी 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन में 8GB तक RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 48MP+8MP+5MP+5MP क्वॉड रियर कैमरा मिलता है। Oppo F19 Pro पर भी डिस्काउंट है। साथ ही Realme के इयरफोन पर 78 प्रतिशत तक का ऑफ है। कंप्यूटर्स को 49 प्रतिशत तक छूट के साथ खरीद सकते हैं। आज ही इन प्रोडक्ट को खरीदकर आप ऑफर्स के लाभ उठा सकते हैं।