Deal of the Day में आज यानी 29 जुलाई को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart दोनों पर डील ऑफ द डे के तहत कई स्मार्टफोन्स और ऑडियो डिवाइसेस के साथ-साथ लैपटॉप आदि पर भी छूट मिल रही है।

बता दें कि हर रोज Flipkart Deal of the Day और Amazon Deal of the Day में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ-साथ खाने-पीने के सामान और कपड़ों पर भी कई शानदार ऑफर्स दिए जाते हैं। वैसे तो इन वेबसाइट्स पर ज्यादातर कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल नहीं होने पर भी डील ऑफ द डे में अच्छी डील्स के साथ चीजें खरीदी जा सकती हैं। हमने यहां Amazon and Flipkart Deal of the Day 29 July में स्मार्टफोन, ऑडियो डिवाइस और लैपटॉप समेत कई आइटम्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Amazon Deal of the Day 29 July

अमेजन पर आज डील ऑफ द डे में ऑडियो डिवाइसेस पर 78 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। अलग-अलग कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने पर अलग-अलग ऑफर्स हैं। Boat, OnePlus और Realme जैसी लोकप्रिय कंपनियों के हेडफोन समेत कई प्रोडक्ट को सस्तें में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा Samsung Galaxy M42 5G पर भी डिस्काउंट है। Amazon Deal of the Day में इसे खरीदने पर SBI क्रेडिट कार्ड EMI पर 1500 रुपये तक की छूट मिल रही है। फोन में 8GB तक RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP क्वाड रियर कैमरा, Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 5000mah बैटरी से लैस है।

Flipkart Deal of the Day 29 July

Amazon की तरह ही Flipkart 29 july Deal of the Day में कई चीजों पर ऑफर्स हैं। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, पावर बैंक समेत कई आइटम्स शामिल हैं। डील ऑफ द डे में Samsung Galaxy F12 खरीदने पर ICIC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर छूट है। इसमें 48MP क्वाड रियर कैमरा और 6000mAh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। वहीं, 6000 mAh बैटरी और MediaTek Helio G85 प्रोसेसर वाले Realme Narzo 30A पर भी कई ऑफर्स हैं। फोन्स के अलावा Lenovo, Asus और HP आदि लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप को भी 40 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी कई चीजों पर डिस्काउंट है।