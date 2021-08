Deal of the Day 3 August: सस्ते में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर कई ऑफर्स मिलते हैं। इन दिनों वैसे तो इन वेबसाइट्स पर कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन Deal Of the Day के तहत ग्राहक कई ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। डील ऑफ डे में कपड़ों, खाने-पीने के सामान और स्मार्टफोन समेत कम्प्यूटर्स आदि पर डिस्काउंट मिलता है। यह डील 24 घंटे के लिए होती है। Also Read - 64MP कैमरा, 5020mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा ₹16800 का Exchange Offer

रोज अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग डिस्काउंट दिया जाता है। कई बार एक ऑफर दूसरे दिन भी उपलब्ध होते हैं। हमने इस आर्टिकल में Amazon and Flipkart Deal of the Day 3 August में मिलने वाले सामानों पर ऑफर्स बताए गए हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले OPPO A74 5G को 847 रुपये EMI पर खरीदें, Amazon से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

Amazon Deal of the Day 3 August

Amazon Deal of the Day 3 August के तहत iPads और Lenovo के टैबलेट पर 25 प्रतिशत की छूट मिल रही है। साथ ही Desktop कंप्यूटर्स पर 51 प्रतिशत की छूट है। इतना ही नहीं Amazon Deal of the Day में itel Vision2 स्मार्टफोन को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। HSBC Cashback Card Transactions पर 5 प्रतिशत की छूट है। इसे एक्सचेंज ऑफर के तहत भी खरीद सकते हैं। फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS Dot-In डिस्प्ले, 2GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज, 13MP ट्रिपल AI रियर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन 4000mAh की बैटरी से लैस है। Also Read - 64MP प्राइमरी और 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Vivo V21e 5G को मात्र ₹867 EMI पर खरीदें, Flipkart पर मिल रहे कई Offer

Flipkart Deal of the Day 3 August

वैसे Flipkart डील ऑफ द डे के तहत कोई खास ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि, फोन्स, स्पीकर्स और ऑडियो डिवाइसेस को टॉप डील के साथ खरीद सकते हैं। साथ ही बेस्ट सेलिंग फोन Samsung Galaxy S20 Ultra और POCO M2 Pro पर भी छूट मिल रही है। इन फोन्स को खरीदते समय Baroda Mastercard डेबिट कार्ड के पहले ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि Samsung Galaxy S20 Ultra में 12GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी, 108MP का प्राइमरी और 40MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। वहीं, POCO M2 Pro फोन 6GB तक RAM, 128GB कर स्टोरेज, 5000mAh बैटरी, 48MP का प्राइमरी और 16MP के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। यह मिड रेंज स्मार्टफोन है। ग्राहक जल्द ही इन ऑफर्स का लाभ उठाकर अपने पैसे बचा सकते हैं।