Deal of the Day: Flipkart पर Big Saving Days Sale और Amazon पर Great Freedom Festival सेल लाइव हो गई है। इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन के अलावा अन्य गैजेट्स जैसे ऑडियो और स्पीकर को भी सस्ते में खरीदने का मौका है।

सेल के अलावा हर रोज इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Deal of the Day के तहत भी कई शानदार ऑफर्स मिलते हैं, जिनका लाभ उठाकर ग्राहक सस्तें में स्मार्टफोन और अन्य आइटम्स खरीद पाते हैं। आज यानी 5 अगस्त को भी Amazon and Flipkart Deal of the Day के तहत कई चीजों पर छूट मिल रही है। हमने यहां Deal of the Day 5 August 2021 की डिटेल दी है।

Amazon Deal of the Day 5 August 2021

आज अमेजन डील ऑफ द डे के तहत कई फोन्स पर छूट मिल रही है। Samsung Galaxy M31 पर 25 प्रतिशत तक की छूट है। वहीं, Redmi Note 10 Pro Max पर 12 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, Mi 11X 5G पर 18 प्रतिशत तक, IQOO Z3 सीरीज पर 16 प्रतिशत तक, Redmi Note 10 Pro पर 14 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। साथ ही टॉप कंपनियों के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर 81 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। लैपटॉप्स पर 47 प्रतिशत की छूट और DSLR कैमरों पर 24 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इनके अलावा भी कई चीजों पर बंपर ऑफर्स मिल रहे हैं। चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर भी डिस्काउंट है। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale Live: इन दमदार स्मार्टफोन पर धांसू ऑफर्स

Flipkart Deal of the Day 5 August 2021

अमेजन की तरह फ्लिपकार्ट से भी कई फोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। इनमें Samsung Galaxy F12, Realme C12 और Realme 7 Pro शामिल हैं। इसके अलावा गेमिंग लैपटॉप्स और पावर बैंक पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। टॉप कंपनियों के साउंडबार को भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। Realme के फोन्स पर Bank of Baroda Mastercard डेबिट कार्ड के पहले ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत तक की छूट है। Realme C12 में 3GB RAM के साथ 32GB ROM और 6000mAh बैटरी दी गई है। वहीं, Realme 7 Pro फोन 8GB RAM और 128GB ROM के साथ आता है। अभी इन ऑफर्स का लाभ उठाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं।