Deal of the Day: आज यानी 5 जुलाई को Amazon और Flipkart Deal of the Day में लोगों को कई बेहतरीन चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन और लैपटॉप समेत स्पीकर और ऑडियो डिवाइसेस को आज सस्ते में खरीद सकते हैं। Also Read - 48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M42 5G पर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा ₹2000 का Discount

Flipkart Deal of the Day 5 July 2021 में ऑडियो प्रोडक्ट जैसे हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड्स और नेकबैंड पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही लैपटॉप भी भी कई आकर्षक ऑफर्स हैं। वहीं, Amazon Deal of the Day 5 July 2021 में Vivo के स्मार्टफोन्स, iQOO के 5G फोन और HP के लैपटॉप्स पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आइये, Deal of the Day 5 July 2021 की डिटेल्स नीचे से पढ़ें। Also Read - चार कैमरे, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर से लैस OPPO A53 को सस्ते में खरीदें, Flipkart Sale में मिल रहा शानदार डिस्काउंट

Flipkart Deal of the Day 5 July 2021

Flipkart 5 July Deal of the Day में Boat Rockerz 370 हेडफोन और BoAt Bassheads 242 जैसे कई ऑडियो डिवाइसेस पर डिस्काउंट मिल रहा है। आज इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर Flipkart Axis Bank Credit Card पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट, Bank of Baroda Mastercard डेबिट कार्ड के पहले ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत का ऑफ है। साथ ही कुछ ऑडियो डिवाइसेस पर HDFC डेबिट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट EMI ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। इसके अलावा Mivi Roam2 5 W स्पीकर, artis BT-90 वायरलैस ब्लुटूथ स्पीकर पर भी ये डिस्काउंट ऑफर्स उपलब्ध हैं। Also Read - 108MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Moto G60 को सिर्फ ₹624 की EMI पर लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा Exchange Offer

Amazon Deal of the Day 5 July 2021

Amazon 5 July Deal of the Day में लोगों के लिए Vivo X60 और Vivo X60 Pro पर SBI Bank Credit Cards पर 750 रुपये का डिस्काउंट उपलब्ध है। Vivo X सीरीज में 48MP प्राइमरी, 32MP सेल्फी कैमरा, 6.56 इंच की AMOLED Display दी गई है। यह सीरीज 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। सेल में इसके अलावा iQOO Z3 5G पर भी SBI Credit Card पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। इसमें Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर, 4400mAh बैटरी, 16MP फ्रंट कैमरा और 64MP प्राइमरी कैमरा मिलता है।

Amazon Deal of the Day 5 July में HP के कई लैपटॉप भी आफर्स के साथ उपलब्ध हैं। इसमें HP 14 (2021), HP 15 (2021), HP 250 G8 Notebook PC (3D4T7PA) शामिल हैं। इस पर Amazon Pay ICICI Bank credit card पर 6 प्रतिशत तक का ऑफ है।

बता दें कि Amazon and Flipkart Deal of the day सेक्शन दोनों वेबसाइट के होम पेज पर ही दिखाई देता है।