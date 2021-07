Deal of the Day: 5G स्मार्टफोन और लैपटॉप समेत इन चीजों पर मिल रहा Discount

Amazon और Flipkart पर रोज Deal of the Day का आयोजन किया जाता है। हर रोज इसमें अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। इसमें कई चीजों पर बंपर डिसकाउंट भी मिलता है। Also Read - 48MP + 13MP + 2MP कैमरा, 4400mAh बैटरी और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले iQOO 7 5G पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा Discount

आज यानी 6 जुलाई को Deal of the Day में स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्पीकर समेत कई ऑडियो डिवाइसेस खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। Flipkart Deal of the Day 6 July 2021 और Amazon Deal of the Day 6 july 2021 के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह लेख पढ़ें।

Amazon Deal of the Day 6 July 2021

Amazon 6 July Deal of the Day में iQOO Z3 5G और OPPO F19 Pro+ 5G स्मार्टफोन के साथ-साथ Nokia 5310 फीचर फोन पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। बता दें कि iQOO Z3 5G में Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर, 4400mAh बैटरी, 64MP प्राइमरी कैमरा, 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं, OPPO F19 Pro+ 5G में Mediatek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर, 48MP प्राइमरी और 16MP फ्रंट कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 4310mAH की बैटरी दी गई है।

इसके अलावा Mivi Collar Flash Bluetooth Earphones और HP के कई लैपटॉप पर भी छूट दी जा रही है। स्मार्टफोन्स पर SBI Credit Card पर 2,750 रुपये तक की छूट और फीचर फोन पर 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा ईयरफोन पर 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। लैपटॉप्स भी कई ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं।

Flipkart Deal of the Day 6 July 2021

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon की तरह ही Flipkart से आज डील ऑफ द डे में स्पीकर, पावरबैंक और हेडफोन खरीदने पर ग्राहक छूट का लाभ उठा पाएंगे। फ्लिपकार्ट डील ऑफ द डे में boAt Stone 300 5 W स्पीकर, RPMSD-113 पोर्टेबल स्पीकर, Realme 20000mAh पावर बैंक और boAt Rockerz 255F ब्लूटूथ ईयरफोन पर एक्सचेंज ऑफर और डिस्काउंट ऑफ दिया जा रहा है। किसी डिवाइस पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट और किसी पर Flipkart Axis क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत का अनलिमिटेड कैशबैक ऑफर है।

इनके अलावा भी अमेजन और फ्लिपकार्ट डील ऑफ द डे 6 जुलाई 2021 में कई चीजों पर छूट मिल रही है।