Deal of the Day: बाजार से कुछ भी खरीदने से पहले लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि उस सामान पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। कम पैसों में अच्छा सामान खरीदना हर कोई चाहता है। ऐसे लोगों के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart, Deal of the Day के तहत कई डिस्काउंट ऑफर देते हैं। कपड़े, खाने-पीने के सामान समेत इलेक्ट्रिॉनिक डिवाइसेस तक पर भी शानदार ऑफर्स मिलते हैं।

Amazon Deal of the Day 7 July 2021 और Flipkart Deal of the Day 7 July 2021 में भी ग्राहकों के पास स्मार्टफोन, डेस्कटॉप और कई ऑडियो डिवाइसेस को छूट के साथ खरीदने का अवसर मिल रहा है। आइये, जानते हैं कि आज यानी 7 जुलाई को डील ऑफ द डे में किस पर क्या छूट मिल रही है।

Amazon Deal of the Day 7 July 2021

Amazon 7 July Deal of the Day में आज वीवो के स्मार्टफोन Vivo Y20i, Vivo Y1s और Vivo Y20 पर SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। बता दें कि Vivo Y20i फोन 5,000mAh बैटरी, 3GB RAM और 64GB स्टोरेज और Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, Vivo Y1s स्मार्टफोन 3GB RAM, 32GB स्टोरेज, 13MP रियर कैमरा, 5MP सेल्फी कैमरा और 4030mAh बैटरी से लैस है। इसके अलावा Vivo Y20 में 6GB RAM, 64GB स्टोरेज, 5,000mAh बैटरी, 13+2+2MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इन तीनों फोन्स के अलावा Lava Z2 Max पर SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 1,250 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस फोन में 13+2MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा, MediaTek Helio चिपसेट और 6,000mAh बैटरी दी गई है। फोन्स के अलावा pTron Tangent Lite नैकबैंक, pTron Pride Lite HBE ईयरफोन, HP, Lenovo और Asus के डेस्कटॉप पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Flipkart Deal of the Day 7 July 2021

Flipkart 7 July Deal of the Day में boAt Stone 300 5 W ब्लूटूथ स्पीकर, RPMSD-113 पोर्टेबल स्पीकर, Molife Amplify 100 साउंड बार समेत कई स्पीकर्स पर छूट है। इन पर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट या Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा U&I Titanic Series और ZEBRONICS Zeb-Thunder हेडफोन के साथ-साथ अन्य ईयरफोन और हेडफोन्स पर भी छूट दी जा रही है।