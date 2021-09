Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बड़े-बड़े शहरों से लेकर छोटी जगहों तक, अब हर कोई शॉपिंग करने लगा है। इन प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सेल में कई सारे आइटम्स पर छूट मिलती है। इसका फायदा उठाकर ग्राहक सस्ते में सामान खरीदते हैं। Also Read - 4500mAh बैटरी, 12GB RAM, 50MP रियर और 32MP सेल्फी कैमरा वाले OnePlus Nord 2 5G पर मिल रहा Discount और Exchange Offer

Flipkart, Amazon, Reliance Digital और Tata Cliq जैसी वेबसाइट इन दिनों काफी चलन में हैं। सेल के अलावा इन पर Deal of the Day के तहत भी कई सारे ऑफर्स मिलते हैं। हमने यहां पर आज यानी 8 सितंबर को डील ऑफ दी डे में मिल रहे सभी ऑफर्स के साथ-साथ टॉप ऑफर्स के बारे में भी बताया है ताकि आप आज शानदार ऑफर्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें।

Flipkart Deal of the Day

फ्लिपकार्ट पर Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स की बात करें तो आज Boat और JBL जैसी लोकप्रिय कंपनियों के हेडफोन पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। स्पोर्ट्स और फिटनेस के सामानों पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, स्पीकर्स पर 70 प्रतिशत तक का ऑफ, बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 5 प्रतिशत छूट में खरीद सकते हैं। जूतों पर 65 प्रतिशत तक और कपड़ों पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Casio, Fossil और Timex की घड़ियों को 70 प्रतिशत छूट में खरीद सकते हैं। होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट को सस्ते में खरीद सकते हैं।

अब अगर अमेजन की डील ऑफ दी डे की बात की जाए तो इसमें आज HP समेत कई ब्रांड के लैपटॉप को 37 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इयरबड्स पर 56 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Nokia के फोन के साथ-साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है।

Reliance Digital पर Vivo X60 पर 5000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर है। AC पर 45 प्रतिशत तक की छूट है। स्मार्ट वॉच और बैंड को 53 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 6000 रुपये का तक इंस्टेंट डिस्काउंट है। Tata Cliq पर आज से 15 सितंबर तक HDFC बैंक के कार्ड पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके तहत कई सारे आइटम्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। कपड़ों पर 80 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा भी कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं।