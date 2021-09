Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है, जिसमें कई आइटम्स पर विभिन्न डिस्काउंट मिलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ज्यादातर लोगों को पता होगा कि Flipkart और Amazon वेबसाइट Deal of the Day के तहत हर रोज बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर करती हैं। डील ऑफ दी डे में कपड़ों, खाने-पीने के सामान और स्मार्टफोन समेत कई चीजों पर डिस्काउंट मिलता है। Also Read - Apple iPhone 13 Launch Event आज; कई जगह देख पाएंगे लाइव, जानें क्या-क्या होने वाले हैं लॉन्च

इसके अलावा टॉप ऑफर्स के तहत भी डिस्काउंट के साथ कई आइटम्स खरीद सकते हैं। Reliance Digital और Tata Cliq से भी हर रोज डिस्काउंट के साथ चीजों को खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। हमने यहां Deal of the Day 14 September में मिल रहे सभी ऑफर्स की डिटेल दी है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 64MP कैमरा और 6GB RAM वाले Redmi Note 10S पर बंपर ऑफर, मिल रहा ₹1000 का Discount

Flipkart Deal of the 14 September

आज Flipkart Deal of the Day में कॉन्टेक्ट लेंस पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। कार और बाइक के एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही कपड़ों को 80 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। Fastrack, Sonata और Timex की घड़ियों पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। फूड और बैवरेज पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। वहीं, आज Dolby Enabled स्पीकर्स को 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ भी खरीद सकते हैं। होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Also Read - 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Redmi 9 Power पर धांसू ऑफर, Sale में मिल रहा ₹1250 का Discount

अमेजन पर डील ऑफ दी डे में HP के साथ-साथ और भी कई लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप पर 39 प्रतिशत तक की छूट है। Apple के डेस्कटॉप को 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। Boat समेत अन्य कंपनियों के वायरलेस इयरफोन पर 73 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले Oppo A54 पर 5 प्रतिशत की छूट है। फोन में 5000mAh की बैटरी भी दी गई है।

इन आइटम्स पर भी है छूट

Reliance Digital से फ्रिज और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने पर 6000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ऑडियो एक्सेसरीज पर 60 प्रतिशत की छूट और किचन एप्लाइंस पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। स्मार्टवॉच पर 53 प्रतिशत तक की छूट है। Tata Cliq पर 15 सितंबर तक HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 2000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा भी कई सारे आइटम्स को छूट में खरीदने का मौका है।