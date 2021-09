Deal of the Day: ऑनलाइन शॉपिंग का चलन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग घर बैठ-बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल के तहत कई आइटम्स पर छूट मिलती है। सेल नहीं होने पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसके अलावा Flipkart और Amazon हर रोज Deal of the Day में तरह-तरह के ऑफर्स देते हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 4400mAh बैटरी, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज वाले 5G फोन iQOO Z3 को अभी खरीदकर बचाएं पैसे, मिल रहा Discount

ये ऑफर्स हर रोज बदल भी जाते हैं। वहीं, कुछ ऑफर्स 1-2 दिन तक भी चलते हैं। डील ऑफ दी डे के अलावा टॉप ऑफर्स में भी ग्राहकों को बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाता है। यदि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Amazon, Reliance Digital और Tata Cliq पर आज यानी 15 September को मिल रहे ऑफर्स के बारे में जरूर जान लें। यहां हमने Deal of the Day 15 September में किन आइटम्स पर कितना डिस्काउंट है, यह बताया है। Also Read - Samsung Galaxy M52 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, Amazon पर हुआ लिस्ट

Flipkart Deal of the Day 15 September 2021

आज Flipkart Deal of the Day में Nike, Adidas और Reebok के जूते खरीदने पर ग्राहकों को 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। हीटिंग और कूलिंग एप्लाइंस पर 40 प्रतिशत तक की छूट है। माइक्रो फोन्स को 5 प्रतिशत छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। डाटा स्टोरेज डिवाइसेस पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। Titan, Fastrack और Casio की घड़ियों पर आज 85 प्रतिशत की छूट मिल रही है। रिमोट कंट्रोल और बोर्ड गेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। सन ग्लासेस पर 70 प्रतिशत तक की छूट है। Dolby Enabled स्पीकर को 50 प्रतिशत तक छूट में खरीद सकते हैं। होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा भी कई आइटम्स को अभी खरीदकर आ अपने पैसे बचा सकते हैं। Also Read - 108MP कैमरा, 4520mAh बैटरी, 33W चार्जिंग और 8GB RAM वाले Xiaomi Mi 11X Pro 5G पर बंपर ऑफर, मिल रहा ₹3000 का Discount

इन आइटम्स पर भी है डिस्काउंट

Amazon Deal of the Day 15 September में मिल रहे ऑफर्स की बात करें तो HP, Dell और Lenovo के लैपटॉप पर 29 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, डेस्कटॉप को 49 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज पर 76 प्रतिशत तक की छूट है। हेडफोन और स्पीकर पर 77 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 6000mAh बैटरी और 48MP कैमरे वाले Tecno Spark 7T को भी सस्ते में खरीदने का मौका है। HSBC बैंक के कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट है। Vivo V20 Pro पर भी यही ऑफर है। इसमें 4000mAh बैटरी और 64MP कैमरा मिलता है। Nokia C01 Plus पर भी छूट मिल रही है।

Reliance Digital से ऑडियो एक्सेसरीज खरीदने पर 60 प्रतिशत की छूट और किचन एप्लाइंस पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। फ्रिज और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने पर 6000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। Tata Cliq पर 15 सितंबर तक HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 2000 रुपये तक की छूट मिल रही है। Samsung और Vivo के स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत छूट में खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी कई आइटम्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है।