Deal of the Day: अब ज्यादातर लोग घर बैठे-बैठे ऑनलाइन शॉपिंग का मजा उठाते हैं। कोरोना काल के कारण ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ गया है। इसके कई फायदे हैं एक तो लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों को बंपर ऑफर्स मिल जाते हैं। वैसे तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फेस्टिव सीजन के दौरान सेल चलती रहती है।

हालांकि, सेल न होने पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है। साथ ही Flipkart और Amazon पर Deal of the Day सेक्शन में अलग-अलग आइटम्स को विभिन्न ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि Deal of the Day में हर रोज नए-नए ऑफर्स आते हैं। कुछ ऑफर्स 1-2 दिन तक भी चलते हैं। इसके अलावा Reliance Digital और Tata Cliq पर भी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। हमने आज यहां Deal of the Day में16 September को मिल रहे ऑफर्स की डिटेल दी है।

Flipkart Deal of the Day 16 September

आज यानी 16 सितंबर को Flipkart डील ऑफ दी डे में कई सारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है। बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। स्पोर्ट और फिटनेस के सामान को भी 75 प्रतिशत छूट में खरीदने का मौका है। मोबाइल कवर पर 10 प्रतिशत की छूट है। Casio, Fossil और Titan की घड़ियों पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। UCB, Killer, Raodstar और Puma के जूतों पर 50 प्रतिशत का फ्लैट डिस्काउंट और 10 प्रतिशत का एक्स्ट्रा ऑफ है। स्टेशनरी और ऑफिस के सामन पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। डाटा स्टोरेज डिवाइस को 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

इन आइटम्स पर भी मिल रही छूट

अब अगर Amazon Deal of the Day 16 September की बात करें HP, Lenovo Dell के लैपटॉप पर 29 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। वहीं, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 64MP कैमरे वाले iQOO Z3 5G फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट है। इसके अलावा 6000mAh की बैटरी वाले Tecno Spark 7T पर भी छूट मिल रही है। मोबाइल एक्सेसरीज पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। हेडफोन को भी 50 प्रतिशत की छूट में खरीद सकते हैं। स्पीकर पर 67 प्रतिशत की छूट है।

Reliance Digital पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ऑडियो एक्सेसरीज पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। स्मार्टफोन पर भी छूट मिल रही है। Tata Cliq पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। होम ऑडियो स्पीकर पर 55 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा भी और कई आइटम्स पर छूट है।