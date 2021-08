Deal of the Day: Flipkart और Amazon पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है और इसमें ग्राहकों को कई सामानों पर डिस्काउंट मिलता है। सेल के अलावा ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हर रोज Deal of the Day में भी डिस्काउंट समेत कई ऑफर देती हैं। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP प्राइमरी और 16MP+2MP डुअल सेल्फी कैमरा वाले Oppo F17 Pro पर मिल रहा Discount, Flipkart से उठाएं Exchange समेत कई Offer के लाभ

डील में द डे में सिर्फ खाने-पीने सामान या फिर कपड़ों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और स्मार्टफोन, इयरबड्स, स्पीकर, स्मार्ट टीवी इन पर भी डिस्काउंट मिलता है। अगर आज आप इनमें से कोई भी चीज खरीदने वाले तो पहले फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जाकर वहां आज यानी 19 August Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स जरूर देख लें। आइये, जानते हैं कि Deal of the Day 19 August 2021 में किस-किस सामान पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - 64MP + 8MP + 2MP कैमरा, 4310mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Realme X7 5G पर बंपर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Flipkart Deal of the Day 19 August

आज डील ऑफ द डे में ऑडियो प्रोडक्ट पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। वहीं, Fastrack, Titan और Sonata की घड़ियों को 70 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीदने का मौका है। कपड़ों पर भी 70 प्रतिशत तक का ऑफ है। डेटा स्टोरेज डिवाइस पर 75 प्रतिशत तक का ऑफ दिया जा रहा है। इसके अलावा टॉप डील्स में होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। साथ ही Lenovo के लैपटॉप्स पर भी कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Also Read - Google Pixel Buds A-Series TWS इयरबड्स गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सेल डेट

Flipkart के साथ-साथ Amazon भी Deal of the Day में कई चीजों पर छूट दे रहा है। इस पर 86 प्रतिशत छूट के साथ ऑडियो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। iQOO Z3 5G फोन पर 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है। हालांकि, यह उन ग्राहकों को ही मिलेगा, जो ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। इस फोन में 8GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर और 4400mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा OPPO F17 पर 2000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी है। Sony के स्पीकर्स पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा भी कई आइटम्स को छूट के साथ खरीद सकते हैं।