Deal of the Day: आज Vivo X60 के साथ-साथ लैपटॉप पर मिल रहा डिस्काउंट

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर कई सारे ऑफर्स मिलते हैं। अलग-अलग समय पर सेल आती है। इसमें कई सारे आइटम्स पर छूट मिलती है। सेल की तरह ही इन वेबसाइट पर हर रोज Deal of the Day के तहत भी खाने-पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन और कई सारी चीजों पर छूट दी जाती है।

यही कारण है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यहां बाजार से कम कीमत और ऑफर्स के साथ चीजें मिलती हैं। आज भी यानी 2 September Deal of the Day में भी बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। इस कारण कुछ भी खरीदने से पहले यहां से डील ऑफ दी डे में मिल रहे सभी ऑफर्स की डिटेल जरूर जान लें।

Flipkart Deal of the Day 2 September 2021

Flipkart पर मिल रही आज टॉप डील की बात करें प्रोजेक्टर्स पर 60 प्रतिशत तक की छूट, Noise स्मार्टवॉच पर 60 प्रतिशत तक का ऑफ, लैपटॉप स्पीकर्स पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा Top Core i5 लैपटॉप्स पर 35 प्रतिशत की छूट, होम थिएटर पर 50 प्रतिशत तक का ऑफ दिया जा रहा है। इतनी ही नहीं जूतों और कपड़ों पर भी डिस्काउंट है।

फ्लिपकार्ट की तरह ही Amazon Deal of the Day 2 September 2021 में कंप्यूटर्स खरीदने पर 49 प्रतिशत तक का ऑफ दिया जा रहा है। इसके अलावा Vivo X60 फोन को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। इसमें 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ 6000mAh बैटरी वाले Tecno Spark 7T को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके अलावा Lava BeU फोन पर भी कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ऑडियो प्रोडक्ट पर 84 प्रतिशत तक का ऑफ है। वायरलेस हेडफोन पर 47 प्रतिशत तक का ऑफ है। स्पीकर्स पर 77 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है।