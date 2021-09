Deal of the Day में ग्राहकों को कई शानदार ऑफर्स मिलते हैं। इसमें ग्राहक न सिर्फ कपड़े बल्कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पीकर और हेडफोन आदि को सस्ते में खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर Deal of the Day सेक्शन के तहत कई सारे ऑफर्स मिलते हैं। वैसे तो इन वेबसाइट पर कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल न होने पर लोग ऑफर्स के साथ सामान खरीद सकते हैं। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAH बैटरी, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Realme C25Y को आज से कर पाएंगे प्री-ऑर्डर, मिलेगा धांसू Discount

Amazon और Flipkart के साथ-साथ Reliance Digital और Tata Cliq पर भी हर रोज कई ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप आज कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आज 20 सितंबर को Deal of the और Top Offer के तहत मिल रही छूट के बारे में डिटेल में जान लें।

Flipkart Deal of the Day 20 September

Flipkart Deal of the Day 20 September में कपड़ों पर 90 प्रतिशत तक की छूट है। हेल्थ केयर डिवाइस पर 65 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। रिमोट कंट्रोल और वीडियो गेम को 80 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाई के सामान पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। मिक्सर और कैटल पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। Dolby Enabled स्पीकर पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। होम ऑडियो स्पीकर्स पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO Reno 6 5G पर शानदार ऑफर, 15 हजार रुपये बचा सकते हैं आप

Amazon पर मिल रही छूट की बात करें तो 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरे और 4400mAh की बैटरी वाले iQOO Z3 5G पर ICICI बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये की छूट है। कंप्यूटर्स पर 49 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। Mi 11X 5G फोन पर भी 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP ट्रिपल रियर कैमरा और 4520mAH की बैटरी दी गई है। Tecno Spark 7T और Vivo V20 Pro पर भी छूट है। इसके अलावा Boat के हेडफोन और स्पीकर पर 62 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। स्पीकर पर 79 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है।

Reliance Digital से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर 6000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है। साथ ही 20 प्रतिशत तक का कैशबैक ऑफर भी है। Tata Cliq से किचन अप्लाइंसेस खरीदने पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑडियो डिवाइसेस पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। इस सभी सामन के लिए अलावा और भी कई चीजों पर छूट दी जा रही है।