Deal of the Day में आज सस्ते में खरीदें कंप्यूटर और स्मार्टफोन समेत कई आइटम्स

आज Deal of the Day में कई धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं। Flipkart और Amazon हर रोज Deal of the Day में विभिन्न आइटम्स पर डिस्काउंट देते हैं। कई बार कुछ ऑफर्स एक-दो दिन तक चलते हैं तो कई बार हर रोज नए-नए ऑफर्स आते हैं। इस सेक्शन के तहत आज कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, खिलौने, ऑफिस के सामान, जूतों और एक्सेसरीज को कम दाम में खरीद सकते हैं। Also Read - Flipkart Big Billion Days सेल में Motorola फोन्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, जानें डिटेल्स

इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है। Deal of the Day के अलावा लोग Top Offers के तहत भी कई आइटम्स को सस्ते में घर ला सकते हैं। इसी प्रकार Reliance Digital और Tata Cliq पर भी विभिन्न ऑफर्स मिलते हैं। आइये, Deal of the Day 21 September में मिल रहे ऑफर्स की जानकारी इस आर्टिकल में पढ़ें। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, 256GB तक स्टोरेज और 20W चार्जिंग वाले Apple iPhone 12 को खरीदने का शानदार मौका, Flipkart पर मिल रहा इतना Discount

Flipkart Deal of the Day 21 September

Flipkart डील ऑफ दी डे 21 सितंबर में पोर्टेबल लैपटॉप टेबल पर 10 प्रतिशत की छूट है। कपड़ों पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Adidas, Reebok और Puma के जूतों पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। रिमोट कंट्रोल और बोर्ड गेम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। सर्ट और पेंट को 80 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं। Casio, Fastrack और Sonata की घड़ियों पर 90 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, फिटनेस के आइटम्स पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। कार और बाइक एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। घड़ियों पर 52 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले Vivo के इन फोन्स पर धांसू Discount, Flipkart से अभी खरीदकर बचाएं पैसे

Reliance Digital और Tata Cliq पर मिल रहे ये ऑफर्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के अलावा Amazon Deal of the Day 21 September 2021 की बात करें तो डेस्कटॉप पर आज 50 प्रतिशत तक की छूट, 6000mAh बैटरी और AI डुअल कैमरा वाले Tecno Spark 7T पर भी छूट है। Vivo V20 Pro 5G को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। मोबाइल एक्ससेरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट और कैमरा एक्सेसरीज पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है।

Reliance Digital से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने पर 6000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। Vivo X60 सीरीज पर 5000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर है। स्मार्ट वॉच पर 53 प्रतिशत तक की छूट है। गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। साथ ही GOKOTAK कोड का उपयोग करके 5000 रुपये की खरीददारी पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इनके अलावा भी इन वेबसाइट्स से आज कई आइटम्स खरीदने पर डिस्काउंट है।