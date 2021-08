Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट हर रोज Deal of the Day के तहत कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडक्ट समेत कई चीजों पर छूट मिलती है। डील ऑफ द डे में अलग-अलग सामानों पर अलग-अलग ऑफर्स मिलते हैं। प्रतिदिन नई-नई चीजों पर बेहतरीन डील होती हैं। कई बार एक ही डील काफी दिनों तक चलती है। Also Read - 4500mAh बैटरी, 12GB तक RAM, 48MP रियर और 32MP सेल्फी कैमरे वाले 5G फोन Vivo X60 पर मिल रहा Discount, Flipkart से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

वैसे तो Flipkart और Amazon पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल न होने पर भी ग्राहक Deal of the Day में कई सामानों को खरीदकर अपने पैसे बचा सकते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले एक बार Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स को जरूर जान लें। हमने आज यहां Deal of the Day में किन-किन आइटम्स पर क्या ऑफर्स हैं, इसके बारे में बताया है। Also Read - 48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 5160mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Poco X3 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Flipkart Deal of the Day 23 August 2021

आज फ्लिपकार्ट पर Deal of the Day में कई सारी चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाले माइक्रोफोन्स पर 5 प्रतिशत का ऑफ है। वहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है और आप उसके लिए कोई एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। आज डील ऑफ द डे में लैपटॉप एक्सेसरीज पर 90 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। वहीं, Fastrack, Sonata और Timex की घड़ियों को 90 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीदने का मौका है। पावर बैंक पर 10 प्रतिशत का ऑफ है। होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत की छूट और Dolby Enabled स्पीकर पर 50 प्रतिशत तक की छूट है। Also Read - 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM वाले OPPO Reno 5 Pro 5G पर धांसू ऑफर, 3 हजार रुपये सस्ते में खरीदें

Flipkart के अलावा अब अगर हम 23 August Deal of the Day की बात करें तो लैपटॉप पर 40 प्रतिशत की छूट है। वहीं, 8GB तक RAM, 256GB तक इंटरनल स्टोरेज, 4400mAh बैटरी वाले iQOO Z3 5G फोन पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर्स पर 40 प्रतिशत तक की छूट है। 48MP क्वाड रियर कैमरा, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले Nokia G20 पर भी कई ऑफर्स हैं। LAVA के फीचर फोन्स पर 37 प्रतिशत तक का ऑफ है। Lenovo के टैबलेट को 25 प्रतिशत की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी कई सारी चीजों को सस्ते में खरीद सकते हैं।