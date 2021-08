Deal of the Day: आजकल लोग कुछ भी खरीदने से पहले आइटम्स पर मिल रहे डिस्काउंट की जानकारी जरूर लेते हैं क्योंकि अलग-अलग जगह पर तरह-तरह के ऑफर्स मिलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन भी बढ़ गया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल में छूट मिलती है। सेल नहीं होने पर भी बैंक के कार्ड पर और हर रोज डील ऑफ दी डे में आइटम्स को छूट के साथ खरीदने का मौका मिलता है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज, 64MP मेन और 32MP सेल्फी कैमरे वाले Samsung Galaxy M31s पर मिल रहा 5000 रुपये का Discount, Flipkart से उठाएं कई Offer का लाभ

डील ऑफ दी डे में हर रोज नए-नए ऑफर्स आते रहते हैं। कई बार कुछ ऑफर्स 2-3 दिन तक भी चलते हैं। इस कारण अगर आप सोच रहे कि इस समय Flipkart और Amazon पर कोई खास सेल नहीं तो परेशान न हो आज यानी 27 August Deal of the Day में खाने-पीने के सामान, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर छूट मिल रही है। आइए, Deal of the Day 27 August में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल जानते हैं। Also Read - 108MP + 8MP + 2MP कैमरा, 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Motorola Edge 20 Fusion की पहली Sale, Flipkart से खरीद सकते हैं आप

Flipkart Deal of the Day 27 August 2021

आज Flipkart Deal of the Day में कई सारी चीजों को सस्ते में खरीद सकते हैं। इसमें Skybags, Safari और Lavie के बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट, स्टेशनरी और ऑफिस के सामना पर 80 प्रतिशत तक का ऑफ और चश्मों के फ्रेम को 80 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। Pandrive और हार्ड डिस्क पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर छूट मिल रही है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज, 64MP मेन और 16MP सेल्फी कैमरा वाले Realme 8 पर मिल रहा Discount, Flipkart से ₹520 की EMI पर भी ला सकते हैं घर

अब हम अगर Amazon Deal of the Day 27 August की बात करें तो OnePlus Buds Pro पर 82 प्रतिशत तक छूट है। Boat के ऑडियो प्रोडक्ट पर 77 प्रतिशत तक का ऑफ है। कंप्यूटर्स पर 49 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 6.1 इंच के डिस्प्ले, 128GB तक स्टोरेज, A12 Bionic चिप वाले Apple iPhone XR को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। 4310mAH की बैटरी, Mediatek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर और 48MP क्वॉड रियर कैमरा वाले OPPO F19 Pro+ 5G पर भी छूट मिल रही है। वहीं, OPPO F19 Pro और Samsung Galaxy A03s पर भी डिस्काउंट है। इनके अलावा भी कई आइटम्स पर छूट दी जा रही है। आज ही इन आइटम्स को खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं।