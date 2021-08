Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट से कम दाम में काफी कुछ खरीदा जा सकता है। इस पर समय-समय पर सेल आती रहती हैं, जिसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौनों, खाने-पीने के सामान और कपड़ों आदि पर छूट मिलती है। सेल नहीं होने पर भी Flipkart और Amazon पर Deal of the Day में कई ऑफर्स मिलते हैं। Also Read - 5000mAH बैटरी, 4 कैमरे, Unisoc T610 प्रोसेसर और 4GB तक RAM वाले Realme C21Y की पहले सेल आज, Flipkart से खरीदने पर मिलेगा Discount समेत कई offer

अलग-अलग आइटम्स विभिन्न ऑफर्स के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें फोन्स, लैपटॉप, कम्प्यूटर, ऑडियो प्रोडक्ट और कपड़े शामिल हैं। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे तो यहां से पहले आज यानी 30 August Deal of the में मिले ऑफर्स जरूर जान लें। आइये जानते हैं कि यहां किस-किस आइटम्स पर क्या डील मिल रही है।

Flipkart Deal of the Day 30 August 2021

30 August Flipkart Deal of the Day में कई आइटम्स पर छूट है। Fastrack, Titan और Sonata की घड़ियों पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। वहीं, UCB समेत कई लोकप्रिय कंपनियों के जूतों पर 40 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। पावर बैंक पर 5 प्रतिशत का ऑफ है। किताबों पर भी 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही नहीं बल्कि अमेजन पर भी डील ऑफ द डे में कई सारी चीजों पर छूट दी जा रही है। Oppo A31 फोन को 30 August Deal of the Day में खरीदने पर Yes Bank क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 6GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन में 12+2+2MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा घड़ियों पर 80 प्रतिशत तक की छूट है। वहीं, ऑडियो प्रोडक्ट्स पर 84 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। माइक्रोफोन और एक्ससेरीज पर 62 प्रतिशत तक का ऑफ है। कैमरा डिवाइस और एक्सेसरीज पर 76 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा और भी कई आइटम्स पर डिस्काउंट भी मिल रहा है।