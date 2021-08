Deal of the Day: चाहे कपड़े खरीदने हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक यह है कि उन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon से कुछ भी खरीदने पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। इन पर कोई न कोई सेल चलती रहती है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP मेन और 20MP फ्रंट कैमरे वाले 5G फोन Xiaomi Mi 10T को Flipkart से सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रहा बंपर Discount

हालांकि, अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई खास सेल नहीं है, लेकिन आप परेशान न हों। इन पर हर रोज Deal of the Day में अलग-अलग आइटम्स पर विभिन्न ऑफर्स मिलते हैं। कुछ ऑफर एक-दो दिन तक चलते हैं तो कुछ केवल एक दिन के लिए होते हैं। हर रोज डील ऑफ दी डे में अलग-अलग डिस्काउंट मिलता है। इस कारण अगर आप अभी कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले Deal of the Day 31 August में मिल रहे ऑफर्स के बारे में जरूर जान लें। Also Read - 48MP + 8MP + 2MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Realme Narzo 30 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा ₹15000 का Exchange Offer

Flipkart Deal of the Day 31 August 2021

आज Flipkart Deal of the Day में कपड़ों पर 80 प्रतिशत तक की छूट है। बैग्स को 75 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। Fastrack और Sonata जैसी लोकप्रिय कंपनियों की घड़ियों पर 90 प्रतिशत तक का ऑफ है। स्टेशनरी और ऑफिस के सामानों पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Puma और US Polo के जूतों पर 70 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा Dolby Enabled स्पीकर्स पर 50 प्रतिशत तक, होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक की छूट, डाटा कार्ड पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, लैपटॉप एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Also Read - 5 कैमरे, 4015mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज और Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर वाले Oppo F17 पर मिल रहा 5000 रुपये का डिस्काउंट, Flipkart से उठाएं ऑफर का लाभ

फ्लिपकार्ट के अलावा Amazon Deal of the Day में भी अलग-अलग आइटम्स पर डिस्काउंट है। Samsung Galaxy Buds 2 पर 80 प्रतिशत तक की छूट, Apple iPhone XR को भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसमें 64GB स्टोरेज, 12MP कैमरा और A12 Bionic चिपसेट दिया गया है। Nokia G20 खरीदने समय Citi बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 1250 रुपये तक का Amazon Pay Gift Card मिल रहा है। यह 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज, 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप और Android 11 से लैस है। Lava के फोन पर भी डिस्काउंट है। Boat के हेडफोन और साउंड बार पर 70 प्रतिशत तक की छूट है। इसके अलावा भी कई आइटम्स को छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है।