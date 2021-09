Deal of the Day: कोई भी ग्राहक सामान खरीदने से पहले उस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जरूर जानते हैं ताकि वे कम कीमत में सामान खरीद सकें। डिस्काउंट पाने के लिए ज्यादार लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इन पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है। अगर सेल नहीं है तब भी इन पर डिस्काउंट मिल जाता है। Also Read - Redmi 10 Prime की पहली सेल आज, मिलेगा Discount के साथ खरीदने का मौका

Flipkart और Amazon दोनों वेबसाइट्स पर Deal of the Day नाम से एक सेक्शन होता है। इसमें हर रोज नए-नए ऑफर्स आते हैं और कई बार कुछ दिनों तक भी चलते हैं। Deal of the Day में कपड़ों, खाने-पीने के सामान, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑडियो प्रोडक्ट, स्पीकर और स्मार्टफोन के साथ-साथ कई सारी चीजों पर छूट दी जाती है। साथ ही Top Offer के तहत भी एक से एक अच्छे आइटम्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। अगर आप भी आज कुछ खरीदने वाले हैं तो पहले यहां से Deal of the Day 7 September 2021 में मिल रहे ऑफर्स के बारे में जरूर जान लें।

Flipkart Deal of the Day 6 September

आज फ्लिपकार्ट पर डील ऑफ दी डे में स्पोर्ट्स और फिटनेस के सामानों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। Irons, Electric Cookers आदि सामानों को 60 प्रतिशत तक छूट में खरीद सकते हैं। जूतों पर 80 प्रतिशत का की छूट, चश्मों के फ्रेम पर 85 प्रतिशत तक की छूट, शर्ट, पेंट्स और बच्चों के कपड़ों पर 80 प्रतिशत तक का ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा पावरबैंक पर 5 प्रतिशत की छूट है। इसके अलावा लैपटॉप एक्सेसरीज पर 75 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। होम ऑडियो स्पीकर पर 60 प्रतिशत तक की छूट है। Dolby Enabled स्पीकर को 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

Flipkart पर ही नहीं बल्कि Amazon Deal of the Day में Mi 11X फोन को 18 प्रतिशत कम में खरीद सकते हैं। इसमें 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। 6000mAh बैटरी वाले Tecno Spark 7T पर भी डिस्काउंट है। लैपटॉप पर 37 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Boat हेडफोन पर 68 प्रतिशत की छूट है। कंप्यूटर्स पर 50 प्रतिशत तक का ऑफ मिल रहा है। Vivo Y21 को भी सस्ते में खरीदने का मौका है।

Reliance Digital से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी खरीदने पर 6000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। Sony और Boat के ऑडियो एक्सेसरीज पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Vivo X60 Series पर 5000 रुपये तक की छूट है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर भी छूट है। Tata Cliq पर सेल चल रही है। आज इसका आखिरी दिन है। सेल में 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। फिटनेस बैंड पर 75 प्रतिशत तक की छूट, कैमरों पर 65 प्रतिशत तक की छूट, लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट, हेडफोन पर 75 प्रतिशत तक की छूट और स्मार्टफोन पर 40 प्रतिशत तक का ऑफ है। इस प्रकार और भी कई सारे सामान को सस्ते में खरीद सकते हैं।