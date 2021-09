Deal of the Day: आज Oppo और Vivo के स्मार्टफोन्स पर मिल रहा डिस्काउंट

आज Deal of the Day में कई सारे आइटम्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर Deal of the day के तहत हर रोज नए-नए ऑफर्स मिलते हैं। कई बार कुछ ऑफर्स एक-दो दिन तक चलते हैं तो कई बार हर रोज अलग-अलग आइटम्स पर अलग ऑफर्स आते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज 64MP कैमरा वाले Vivo Y53s को 676 रुपये की EMI में लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा Discount

वैसे तो इन पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल नहीं होने पर भी ये वेबसाइट्स कई चीजों को सस्ते में खरीदने का मौका देती हैं। इनके अलावा Reliance Digital और Tata Cliq पर भी इस प्रकार के कई ऑफर्स मिलते हैं। स्मार्टफोन के साथ-साथ लोग खाने-पीने के सामान, बच्चों के खिलौने, कुपड़े समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। यदि आप आज कुछ खरीदने जा रहे है तो पहले इन वेबसाइट्स पर Deal of the Day और Top Offers के तहत मिल रहे डिस्काउंट की डिटेल जरूर जान लें।

Flipkart Deal of the Day 6 September 2021

आज Flipkart Deal of the Day में बेड शीट्स पर 75 प्रतिशत तक की छूट, बच्चों के कपड़ों पर 90 प्रतिशत तक की छूट, सनग्लासेस पर 80 प्रतिशत तक का ऑफ, किचिन के सामान पर 60 प्रतिशत तक का ऑफ और खिलौनों पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा Fastrack, Sonata और Timex की घड़ियों को 90 प्रतिशत तक की छूट, स्टेशनरी और ऑफिस के सामान को भी 80 प्रतिशत तक की छूट और मोबाइल कवर को 10 प्रतिशत तक की छूट में खरीदने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्मार्टफोन पर भी कई ऑफर्स मिल रहे हैं।

अब अगर Amazon Deal of the Day 6 September 2021 की बात करें तो आज यहां से iQOO Z3 Series को 16 प्रतिशत तक छूट के साथ खरीद सकते हैं। ICICI बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फोन में 8GB तक RAM, 4400mAh बैटरी और 64MP कैमरै दिया गया है। वहीं, Oppo F19 Pro सीरीज पर 13 प्रतिशत तक का ऑफ है। इसमें 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 8GB RAM दी गई है। इसमें 4310mAh की बैटरी लगी है। साथ ही 48MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा कम्प्यूटर्स पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

Reliance Digital और Tata Cliq से उठाएं इन ऑफर्स के लाभ

Reliance Digital पर मिल रहे टॉप ऑफर्स को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 6000 रुपये तक का डिस्काउंट है। स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड पर 53 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले Samsung Galaxy A22 5G पर 1500 रुपये का कैशबैक ऑफर भी है। साथ ही OPPO A15, Vivo Y1s, Nokia C20 Plus,Vivo X60 Series, स्मार्ट टीवी और वाशिंग मशीन पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं।

वहीं, Tata Cliq से Macbook Pro खरीदने पर 7000 रुपये तक का डिस्काउंट है। Samsung, iPhone और Vivo के फोन्स को 40 प्रतिशत तक के ऑफ में खरीद सकते हैं। इस पर सेल चल रही है, जिसमें 7 सितंबर तक HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लैपटॉप्स पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा भी कई सारे आइटम्स पर छूट है।