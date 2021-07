Deal of the Day 20 July: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर हर रोज अलग-अलग कार्ड पर शानदार ऑफर्स दिए जाते हैं। साथ ही कई सेल का आयोजन भी किया जाता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 64MP प्राइमरी और 16MP सेल्फी कैमरा वाला Realme 8 फोन Flipkart Sale में मिलेगा सस्ता

हालांकि, फिलहाल इन पर कोई सेल नहीं चल रही है, लेकिन इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Deal Of the Day के तहत कई चीजों पर बेहतरीन ऑफर मिलते हैं। खाने-पीने के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी डिस्काउंट मिलता है। आज डील ऑफ द डे के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, स्पीकर पर कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। हमने इस लेख में इनकी डिटेल बताई है।

Deal Of the Day में Amazon पर स्मार्टफोन खरीदकर बचाएं अपने पैसे

Amazon Deal of Day 20 July 2021 के तहत आज कई स्मार्टफोन पर बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं। आज डील ऑफ द डे में Tecno Spark 7T के साथ-साथ Oppo F19 Pro और Oppo F19 Pro+ 5G फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। Tecno Spark 7T में 48MP का प्राइमरी, 8MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं, Oppo F19 Pro फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 4310mAH की बैटरी दी गई है। अभी इन फोन्स को अमेजन से खरीदने पर लोगों को 500 रुपये का Amazon Gift Card मिलेगा। साथ ही अलग-अलग बैंक के कार्ड पर कई ऑफर्स भी हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। अमेजन पर EarPhone, Earbuds और डेस्कटॉप आदि पर भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Deal Of the Day में Flipkart से खरीदें ये सामान

Flipkart पर डील ऑफ डे में स्पीकर पर डिस्काउंट मिलता है। ZEBRONICS Zeb-Vita Plus 16 W ब्लूटूथ स्पीकर और INFINITY by Harman Fuze 99 4.5 W ब्लूटूथ स्पीकर के साथ अन्य स्पीकर पर 70 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन पर Bank of Baroda Mastercard डेबिट कार्ड के पहले ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत की छूट है। फ्लिपकार्ट पर और भी कई चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है।