Amazon Deal of the day: इन तीन लेटेस्ट गेमिंग 5G स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट

Amazon Deal of the day (3rd July): ई-कॉमर्स वेबसाइट के होम पेज पर हर दिन Deal of the day मिलता है। कंपनी हर दिन किसी न किसी प्रोडक्ट पर डील ऑफर करती है। यह डील सीमित समय के लिए ही मिलती है। कंपनी deal of the day में स्मार्टफोन, लैपटॉप, एक्सेसरीज, फिटनेस प्रोडक्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ऑफर देती है। आज हम आपके लिए हाल ही में लॉन्च हुए तीन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर मिल रहे डील के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Samsung भारत में जल्द लॉन्च करेगा सस्ता स्मार्टफोन Galaxy A03s, मिलेगी 5000mAh बैटरी और तीन कैमरे

iQOO 7 5G

के सब ब्रांड iQOO के हाल ही में लॉन्च हुए गेमिंग स्मार्टफोन को खरीदने पर 11 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर फोन के टॉप मॉडल (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) पर मिल रहा है। 5G गेमिंग स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। Also Read - 12GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP+50MP+8MP+2MP कैमरे वाले OnePlus 9 Pro 5G पर शानदार Exchange offer, 11 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप

Also Read - Battlegrounds Mobile India को PC पर खेलने के लिए अपनाएं ये तरीके

फोन का बेस वेरिएंट 31,990 रुपये में आता है। वहीं, इसके अन्य दो मॉडल क्रमशः 33,990 रुपये और 35,990 रुपये में उपलब्ध है। Bank of Baroda और के कार्ड से इसे खरीदने पर 7.5 प्रतिशत का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।

के मुख्य फीचर्स की बात करें तो यह फोन 6.62 इंच के FHD+ AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 870 प्रोसेसर मिलता है। फोन में 4,400mAh की बैटरी और 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके बैक में 48MP का OIS सपोर्ट वाला ट्रिपर रियर कैमरा मिलता है। यह फोन पर आधारित पर काम करता है।

OnePlus 9R 5G

इस फ्लैगशिप फोन के दोनों वेरिएंट पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। फोन 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इस फोन को Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2,000 रुपये का फ्लैट इंस्टैंट डिस्काउंट मिलता है। फोन 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आता है।

फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.55 इंच का Fluid AMOLED 120Hz डिस्प्ले मिलता है। इसमें भी Qualcomm प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4,500mAh की बैटरी मिलती है। इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 48MP का है। इसके अलावा फोन में 16MP, 5MP और 2MP के अन्य तीन कैमरे दिए गए हैं। सेल्फी के लिए फोन में 16MP का कैमरा मिलता है।

OnePlus 9 5G

वनप्लस का यह स्मार्टफोन भी दो स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इस फोन को खरीदने पर चुनिंदा कार्ड पर 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसका बेस वेरिएंट 49,990 रुपये में आता है। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.55 इंच का Fluid AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। यह स्मार्टफोन Qualcomm प्रोसेसर पर काम करता है। इसके बैक में 48MP + 50MP + 2MP का कैमरा मिलता है। इस फोन में भी 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4,500mAh की बैटरी मिलती है।